OL : Aouar veut finir la saison "en boulet de canon"

Houssem Aouar lors d’OM – OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Interrogé sur son choix de jouer pour l’Algérie, Houssem Aouar est également revenu sur la fin de saison qui l’attend. S’il n’a pas parlé de son avenir, le milieu veut "être performant sur les trois derniers mois".

Pour en savoir un peu plus sur son avenir, il faudra repasser. Néanmoins, l’histoire entre Houssem Aouar et l’OL est terminée. S’il ne l’a pas annoncé officiellement, le milieu ne prolongera pas dans son club formateur et ce ne sont pas ses propos tenus après le nul contre le FC Nantes (1-1) qui iront dans le sens contraire. N’ayant pas fait de déclarations fracassantes, le milieu a malgré tout donné l’impression que les potentiels douze matchs qu’il restait cette saison seraient les derniers en annonçant à Téléfoot que son objectif est de "finir les trois derniers mois en boulot de canon."

Un but et une passe en 12 matchs

Ayant fait une apparition pendant un quart d’heure contre Nantes vendredi, Houssem Aouar a été à l’image des autres remplaçants de la soirée. Il n’a pas apporté l’impact souhaité par Laurent Blanc, mais l’explique par un déficit physique. "J’ai 24 ans. Je veux revenir à un niveau physique pour être performant et bien finir. J’ai énormément confiance et je sais que je peux apporter à l’équipe." À l’instant T, il conserve un certain crédit auprès de Laurent Blanc, qui a souhaité le relancer à son arrivée sur le banc. En cinq mois, le pari a été raté, mais Aouar ne désespère pas de finir en beauté avec son club formateur.