OL : tentative de racket sur l’entourage d’un jeune de l’Académie ?

Selon le Journal du Dimanche, Jean-Christophe Cano, ex-défenseur et dirigeant de l’OM, a été mis en examen pour exercice illégal de la fonction d’agent mais serait aussi impliqué dans une affaire supposée de racket sur la mère d’un jeune joueur de l’OL Académie.

Les mots sont peut-être durs et lourds, mais la recherche de jeunes talents est devenu un véritable business dans le monde du football et de plus en plus tôt. En étant considérée comme l’un des meilleurs centres de formation en Europe, l’OL Académie est forcément un lieu où les jeunes veulent se rendre pour faire leur place. Le vivier de Meyzieu regorge de talent et attire aussi certaines personnes aux pensées bien plus malhonnêtes que l’insouciance des jeunes présents sur les terrains de l’Académie. Selon le Journal du Dimanche, une affaire de racket sur la mère d’un jeune joueur du centre a été ouverte à Marseille.

Tentative d'intimidation et de menaces

Le juge d’instruction marseillais soupçonne Jean-Christophe Cano, ancien dirigeant de l’OM et agent (illégalement) d’André-Pierre Gignac, et trois autres suspects, également mis en examen, d’avoir exercé des pressions sur la mère d’un jeune joueur de 13 ans de l’Olympique lyonnais. Ces pressions auraient débuté en mars 2022 lorsque l’adolescent, qui était licencié au Burel FC dans la cité phocéenne, a signé un accord de non-sollicitation avec l’OL. Sur les conseils du club lyonnais, la mère s’est alors rendue à la police pour dénoncer les menaces dont elle dit avoir été la victime. Elle aurait déclaré avoir reçu la visite d’un homme muni d’une arme de poing. Celui-ci lui aurait réclamé 30 000 euros. Face à son refus de payer, sa voiture aurait été incendiée au mois de février.