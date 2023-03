OL - Académie : les résultats du week-end

Week-end partagé pour les équipes de l’OL Académie. Entre la fin des espoirs de play-offs pour les U19 et la première contre-performance de la réserve féminine, il y a eu des surprises.

Entre les U17 d’Amaury Barlet et la réserve de Gueïda Fofana, le week-end de l’Académie avait plutôt bien commencé samedi. Il y a forcément la frustration de ne pas avoir réussi un plus gros coup à Grasse pour la réserve (3-3) mais le lancement des hostilités de ce week-end à l’OL Académie était plutôt positif. Ce n’est clairement pas le cas pour les rendez-vous dominicaux. Deux semaines après l’élimination en Coupe Gambardella, les U19 d’Eric Hély ont très certainement dit officiellement adieu aux play-offs en championnat. Sur la pelouse de Torcy, l’avant-dernier de la poule, les Lyonnais ont mordu la poussière (1-0) et sont désormais à sept points de la deuxième place.

Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, voilà que la réserve féminine a elle aussi laissé des points en route. Les premiers de sa saison. Après avoir signé 17 victoires en autant de rencontre, la formation d’Antoine Capinielli a été tenue en échec par l’Olympique Valence à Meyzieu (1-1). Sans Liana Joseph ou encore Maeline Mendy, retenues en équipe de France U17, l’OL perd donc ses deux premiers points mais conserve onze longueurs d’avance sur son adversaire du jour.

Pour finir sur une note bien plus positive, les U16 de Nicolas Munda n’ont fait qu’une bouchée de Grenoble (0-7) grâce notamment à un triplé de Senouci et un doublé d’Haktan. Les jeunes Lyonnais restent en tête de leur championnat après 13 journées. Le bilan est le même pour les U15 et les U14 qui ont tous deux gagné face à Valence pour la 15e journée de leur championnat respectifs.