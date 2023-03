Selma Bacha, latérale gauche de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Grâce à ses deux passes dans la large victoire de l’OL contre Guingamp, Selma Bacha en est désormais à sept cette saison. La latérale est désormais la co-meilleure passeuse du championnat.

Sa réputation n’est désormais plus à faire. Depuis deux saisons, Selma Bacha a pris une tout autre dimension sous le coaching de Sonia Bompastor. En plus d’être devenue internationale française, l’ancienne du FC Gerland s’est imposée comme l’une des meilleures latérales gauches du monde, si ce n’est la meilleure. À son énergie positive et de lâche-rien, Bacha y a ajouté une qualité de centre avec sa patte gauche. Meilleure jeune joueuse de la Ligue des champions la saison dernière, elle avait distillé 9 passes en 10 rencontres européennes.

Un pied gauche devenu une référence en Europe

Meilleure passeuse de la compétition européenne la saison dernière, Selma Bacha compte bien l’être cette saison en championnat. Malgré quelques absences liées à des pépins physiques, la Lyonnaise a comblé son retard sur la tête du classement. Grâce à ses deux offrandes dans la large victoire lyonnaise (6-0) contre Guingamp samedi, Bacha en est désormais à 7 passes décisives et a rejoint Kadidiatou Diani sur la plus haute marche. Avec le rouge reçu par l’attaquante du PSG contre Montpellier et la lourde suspension qui risque de l’attendre, Bacha pourrait bien prendre seule les commandes lors des prochaines journées.