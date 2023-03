France U18 : lourd revers pour Bengui et Sarr contre l’Allemagne

Pour le deuxième match amical de la France contre l’Allemagne, Justin Bengui et Mamadou Sarr étaient titulaires. Ils n’ont pas empêcher la lourde défaite des U18 français (0-3).

Pour la revanche de vendredi, l’Allemagne était remontée comme une pendule. Défaite (4-3) vendredi par l’équipe de France U18 à Clairefontaine, la Maanschaft avait à coeur de se rattraper pour le deuxième round entre les deux nations ce lundi. Pour ce deuxième amical, la partie a été bien moins serrée. La France s’est lourdement inclinée à domicile avec une défaite 0-3. Les Bleuets avaient pourtant tenu la dragée haute aux Allemands, rentrant à 0-0 à la pause. Seulement, le but encaissé dès le retour des vestiaires (46e) a permis à l’Allemagne d’accélérer dans le deuxième acte. Les deux buts en fin de match (85e, 87e) sont venus corser l’addition.

Pour ce second match, Bernard Diomède avait décidé de titulariser Justin Bengui dans les buts français. Le portier des U19 de l’OL était resté sur le banc lors de la première opposition et a essayé de se mettre en valeur lundi avec deux duels gagnés face à Kömur et Weiper. De son côté, Mamadou Sarr était de nouveau aligné dans le onze de départ aux côtés des deux Rennais Jacquet et Belocian. Avec ce revers, les deux Lyonnais ne vont pas rentrer à Lyon avec un grand sourire...