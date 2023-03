En janvier dernier, les U16 de l’OL sont partis pendant une semaine au Sénégal. Un voyage footballistique et culturel capté par Canal Plus qui diffusera un documentaire de 26 minutes dimanche (20h25).

En attendant d’avoir sa chance avec le groupe professionnel de l’OL, Abdoulaye Ndiaye est l’exemple du pont qui s’est créé entre Dakar et Lyon depuis quelques saisons. En signant un partenariat avec le Dakar Sacré-Coeur, le club lyonnais a étendu son réseau de formation à l’international et posé un premier pied dans l’Afrique noire. Ces relations entre les deux clubs ne se limitent pas au grand saut de joueurs africains vers l’Europe. Début janvier, les U16 de l’OL ont entrepris un voyage footballistique et humanitaire comme nous vous en avions parlé en fin d’année dernière.

Entre rencontre contre Dakar Sacré-Coeur, visites culturelles et historiques, les joueurs de Nicolas Munda ont passé une semaine au Sénégal. Un voyage initiatique fort émotionnellement et qui a été suivi par les caméras de Canal Plus. Un documentaire a été produit et va être diffusé ce dimanche à 20h25 sur Canal+ Foot avant d’être disponible sur MyCanal. Un teaser de ce reportage de 26 minutes est déjà disponible et visible dans le vidéo ci-dessous.