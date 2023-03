Après avoir passé leurs premières épreuves de bac, Justin Bengui et Mamadou Sarr ont rejoint l’équipe de France U18. Cette dernière est opposée à l’Allemagne ce vendredi (16h).

Après l’école, le foot. En début de semaine, Justin Bengui et Mamadou Sarr ont dû repousser leur départ vers Clairefontaine à cause du bac. Face aux premières épreuves anticipées du bac, les deux joueurs de l’OL ont dû faire un peu de rab. Le dossier scolaire de côté, ils ont ensuite pu prendre la direction de Paris pour retrouver le rassemblement de l’équipe de France U18. Si Saël Kumbedi a été promu à l’échelle du dessus, les joueurs de la génération 2005 sont eux restés avec le groupe de Bernard Diomède. Lors du dernier rassemblement, Mamadou Sarr s’était illustré avec un but lors du deuxième match contre l’Italie.

Un rassemblement sans enjeux sportifs à proprement parler. En effet, l’équipe de France U18 joue une double confrontation amicale contre l’Allemagne pendant cette semaine et demie de stage. Le premier match contre la Nationalmaanschaft se déroule ce vendredi (16h) sur le terrain Michel Platini de centre de Clairefontaine. La revanche aura lieu lundi, toujours au CNF.