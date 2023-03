Pour la 5e fois de la saison, Clémence Goncalves sera au sifflet d’un match de championnat de l’OL. L’arbitre donnera le coup d’envoi du match des Fenottes contre Guingamp, fixé samedi à 15h.

Clémence Goncalves va-t-elle continuer à porter chance à l’OL ? Pour la cinquième fois de la saison, l’arbitre sera au sifflet d’une rencontre de championnat des Fenottes. Après Bordeaux, Dijon, Montpellier et Fleury lors de la dernière journée de D1 féminine, Goncalves devancera les joueuses de Sonia Bompastor et de Guingamp samedi au moment de l’entrée des deux équipes. Sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, les Lyonnaises tenteront de signer un cinquième succès en cinq matchs arbitrés par Clémence Goncalves. Elles ont surtout une revanche à prendre sur Guingamp. Au match aller, l’OL avait perdu ses premiers points en championnat avec un nul (0-0) et une prestation qui n’avaient pas plu à Sonia Bompastor.

Pour arbitrer cette rencontre de la 17e journée, Clémence Goncalves fera équipe avec Clémentine Dubreil et Nabila Zouak. Pour ceux qui n’auraient pas la motivation de se rendre à Décines ce samedi en milieu d’après-midi malgré les potentiels débuts d'Ada Hegerberg en championnat, le duel entre l’OL et Guingamp est diffusé en clair. Il suffira de se brancher sur C8 à 15h pour voir si les Fenottes auront laissé de côté le revers (0-1) contre Chelsea mercredi.