Mercato : Abdoulaye Ndiaye n’a pas fait une croix sur l’OL

Prêté cette saison à Bastia, Abdoulaye Ndiaye s’épanouie en Corse. Le jeune défenseur sénégalais reste surveillé par les dirigeants de l’OL et espère avoir une chance l’été prochain.

L’un est ivoirien, l’autre est sénégalais, mais Sinaly Diomandé et Abdoulaye Ndiaye ont un parcours presque similaire. Tous deux formés en Afrique, ils ont fait le grand saut vers l’Europe pour terminer leur cursus de formation. Ils ont rejoint l’OL Académie et Ndiaye compte bien suivre les traces de son ainé jusqu'à l'équipe première. Arrivé en 2020 juste avant la crise de la Covid-19, Abdoulaye Ndiaye n’a malheureusement pas pu jouer avec les professionnels. Il a fait quelques apparitions dans le groupe lyonnais, sans jamais entrer et imiter son "modèle" qu'est Diomandé.

"J’ai profité de la crise de la Covid pour m’améliorer physiquement, je me suis entrainé parfois avec les pros jusqu’à faire trois ou quatre apparitions dans le groupe sur la fin de saison. Mais je la termine avec une blessure au ménisque, a déclaré le jeune Sénégalais à nos confrères du Progrès. Quand arrivent Peter Bosz et son staff à l’été 2021, je suis encore blessé, donc je rate encore la préparation et prends le train en retard. J’ai joué une quinzaine de matchs de N2 tout de même, mais j’ai senti que je devais envisager un rebond."

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL

Ce rebond va intervenir durant l’été 2022 avec un départ en prêt du côté de Bastia. Le capitaine de la sélection U23 sénégalaise ne va pas mettre longtemps à s’imposer dans la charnière centrale corse et impressionne en Ligue 2. Avec 22 matchs dont 21 comme titulaire, Abdoulaye Ndiaye a pris la pleine mesure du haut niveau, lui qui n’avait connu que la N2 jusqu’à là. Ses performances ne sont pas laissées de côté par l’OL qui garde un œil sur son jeune défenseur. Bruno Cheyrou, qui "a facilité les choses pour mon prêt", prend "régulièrement de mes nouvelles. Il était d’ailleurs en tribunes début mars contre Valenciennes. Forcément, l’OL est dans un coin de ma tête, mais chaque chose en son temps."

À l’heure actuelle, Ndiaye a un autre objectif. Atteindre les 30 matchs de Ligue 2, mais surtout aider Bastia à, pourquoi pas, monter à l’échelon supérieur. Actuellement 5e, le club corse est à 5 points de la 2e place à dix journées de la fin.