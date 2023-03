Après avoir disputé la CAN U20, Chaïm El Djebali a été retenu pour le rassemblement des A tunisiens. La Tunisie joue ce vendredi soir (21h30) contre la Libye pour la phase de qualifications de la CAN.

Un petit match et puis s’en va. Depuis maintenant un mois, Chaïm El Djebali ne passe pas beaucoup de temps à Décines. Titulaire lors de la défaite de la réserve de l’OL contre Hyères samedi dernier, le milieu offensif lyonnais a fait un passage express entre Rhône et Saône. Sélectionné pour participer à la CAN U20 avec la Tunisie il y a un mois, El Djebali avait manqué deux matchs de la réserve à cause de cette compétition terminée à la 4e place. Il manquera encore le déplacement à Grasse samedi.

El Djebali va manquer le déplacement à Grasse

En effet, après les U20, Chaïm El Djebali a été retenu par Jalel Kadri dans le groupe tunisien pour prendre part aux matchs qualificatifs pour la prochaine CAN avec les Aigles de Carthage. Ayant pris la direction du Maghreb en début de semaine, le Lyonnais s’entraîne avec la Tunisie depuis et espère pourquoi pas jouer son deuxième match avec les A. Il avait connu sa première cape en septembre dernier et un amical contre les Comores où il avait joué les cinq dernières minutes. Il faudra attendre 23h15 pour savoir si le natif de Décines (19 ans) a pris part au duel entre la Tunisie et la Libye pour ce 3e match de la phase de qualification.