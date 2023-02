Chaïm El Djebali avec la Tunisie (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Après avoir connu sa première sélection avec les A en septembre dernier, Chaïm El Djebali descend d’un étage. Le jeune Lyonnais a été retenu pour disputer la CAN U20 avec la Tunisie.

Il y a quelques mois, Chaïm El Djebali a fait un choix important dans sa carrière internationale. Le natif de Décines a décidé de représenter les couleurs de la Tunisie, après avoir connu quelques sélections chez les jeunes de l’équipe de France. Sa décision à peine prise, il avait connu dans la foulée un premier rassemblement avec les Aigles de Carthage en pleine préparation de la Coupe du monde 2022. Malgré une première sélection contre les Comores, le milieu offensif de l’OL n’a pas pris la direction du Qatar pour le Mondial. Néanmoins, il pourra se rattraper avec la CAN U20 dans les prochains jours.

Après avoir participé au nul (2-2) de la réserve lyonnaise à Aubagne, Chaïm El Djebali va s’envoler vers la Tunisie pour participer à la compétition africaine. Les U20 tunisiens affronteront la Gambie (21/02), le Bénin (24) et la Zambie (27) avec avant ça, un match de préparation contre le Sénégal. Cette participation à la CAN va empêcher El Djebali d’être présent pour la réception de Jura Sud le 25 février prochain et pourrait bien manquer un autre match de National 2 en cas de parcours fructueux pour la Tunisie.