Ligue 1 : Lens veut retrouver le succès à Décines

Franck Haise, entraîneur du RC Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Dans le dur ces dernières semaines, Lens n’a plus gagné depuis trois matchs en championnat. Les Sang et Or comptent sur le choc contre l’OL pour reprendre leur marche en avant.

Ce dimanche, l’OL a la pression du résultat, mais il n’est pas le seul. Quand les Lyonnais vont chercher à remonter au classement ou du moins gratter quelques points sur leurs concurrents, Lens veut lui reprendre sa 3e place au classement. Grâce à son succès contre le PSG, Monaco est grimpé sur le podium au profit des Lensois tandis que l’OM s’est imposé à Clermont (0-2). La victoire est presque impérative pour les hommes de Franck Haise qui pourraient revenir dans le même temps à cinq points du leader parisien.

Mais la tâche ne sera pas aisée face à un OL qui a repris du poil de la bête ces derniers temps. "Ce n’est jamais facile de jouer face aux Lyonnais. C’est un exploit de gagner chez eux, du fait de leur histoire et leur effectif, a déclaré le coach lensois samedi à la veille du match. C’est une équipe construite pour le haut de tableau et qui a des joueurs pour évoluer à ce rang. Notre futur adversaire sera très fort et en confiance dimanche."

De la confiance, Lens en cherche. Restés à Lorient après la qualification en Coupe de France pour éviter les voyages fatigants, les Lensois n’ont plus goûté à la victoire en championnat depuis trois matchs. Semblant emprunté, le RC Lens a concédé deux nuls fâcheux à Troyes et Brest et s’est incliné devant Nice.