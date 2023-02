OL : Anthony Lopes rend hommage à son équipe de gardiens

Décisif mercredi lors de la séance des tirs au but, Anthony Lopes espère l’être encore ce dimanche contre Lens. Le gardien de l’OL a vanté les mérites de l’arrivée de Rémy Vercoutre.

Il a été assez pointé du doigt par le passé pour que cette séance de tirs au but soit un peu la sienne. Mercredi, en sortant la tentative de Mohamed Bayo, Anthony Lopes a donné un peu d’oxygène à ses coéquipiers dans la difficile épreuve que sont les tirs au but. En tirant en deuxième, l’OL a eu un peu moins de pression et un peu moins la peur de l’échec pour un sans-faute final lorsque Dejan Lovren a converti la 4e tentative lyonnaise. Comme un signe, le défenseur croate est directement allé sauter dans les bras de son gardien pour fêter cette qualification.

"C’est mon boulot. On me demande d’être décisif, de rapporter des points, des qualifications. J’essaye de faire mon travail du mieux possible, l’a joué modeste Lopes. Des fois, ça me sourit, d’autres fois non. Etre décisif dans une séance de tirs au but, ça fait du bien parce qu’on apporte quelque chose de plus à l’équipe."

Un travail sur la charge émotionnelle

On lui a assez souvent reproché de ne pas être décisif sur les penaltys pour qu’il ne savoure pas un peu ce sentiment de revanche, même s’il s’en défend. De retour à son meilleur niveau, Anthony Lopes a sauvé plus d’une fois l’OL cette saison. Il n’a pas été loin de la boulette à Troyes mais à l’image du collectif lyonnais, le secteur défensif est de plus en plus sûr au fil des semaines. S’il ne veut pas tirer la couverture sur lui, c’est parce qu’Anthony Lopes sait tout le travail qu’il peut y avoir derrière pour voir une séance de tirs au but pencher du bon côté. Il n’y avait qu’à voir le saut de joie de Rémy Vercoutre sur l’arrêt de son protégé pour comprendre cette satisfaction du devoir accompli.

"Il y a gros travail de fond qui est fait par Rémy et les analystes vidéo pour mettre les gardiens dans les meilleures dispositions. Ce groupe de gardiens, j’appelle ça une équipe dans l’équipe. On est très uni avec Rémy (Riou), Kayne (Bonnevie) et Rémy Vercoutre. Ca m’apporte un plus mais à tout le monde aussi. On est tous concernés et fixés sur le même objectif. Je suis la vitrine de ce qu’il se passe dans notre groupe de gardiens et j’ai envie de leur rendre la pareille de tout ce qu’ils peuvent me donner durant la semaine."

Revenu au club pour prendre en charge l’entraînement des gardiens, Rémy Vercoutre n’a pas changé. Toujours aussi gueulard sur le banc à l’image de cette altercation avec Olivier Pantaloni lors d’Ajaccio - OL, il pousse ses ouailles à se surpasser comme il le faisait avec Grégory Coupet à l’époque. Une relation "affective" avec le coach mais aussi les deux autres gardiens du cru qui fait le plus grand bien à Lopes qui "sait qu’il va bien bosser en arrivant aux entraînements le matin".