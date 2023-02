Les joueurs de l’OL célèbrent le but de Rayan Cherki contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Face à l’un des gros morceaux de la Ligue 1 qu’est Lens, l’OL compte retrouver une dynamique à domicile. Les Lyonnais n’ont plus gagné depuis quatre matchs au Parc OL en championnat.

L’OL n’est pas totalement guéri et Laurent Blanc le sait. L’entraîneur lyonnais n’est jamais le dernier pour rappeler ses joueurs à l’ordre et dissiper toute euphorie ou enflammade. Il a trop d’expérience pour ça et sait que l’équilibre reste encore fragile. La réception de Lens ce dimanche soir (20h45) doit servir de test, si l’on peut dire, pour se rendre compte du chantier ou des progrès de ces dernières semaines. Pour aider les Lyonnais, le Parc OL devrait presque afficher complet avec plus de 50 000 spectateurs attendus. Un rôle de 12e homme qui ne sera pas de trop pour reprendre une marche en avant à domicile. S’il y a eu des succès en Coupe de France contre Metz et Chambéry, l’OL est dans le dur en championnat. Les quatre dernières réceptions se sont soldées par l’absence de trois points (2 nuls et 2 défaites).

Dernier but dans le jeu également contre Lille

Il faut remonter au match contre le LOSC le 30 octobre dernier pour retrouver trace d’une victoire à Décines. Cette première sur le banc au Parc OL pour Laurent Blanc coïncide également comme le dernier but dans le jeu des Lyonnais en Ligue 1. Sur les quatre derniers rendez-vous en terres lyonnaises (Nice, Clermont, Strasbourg, Brest), l’OL n’a trouvé la faille qu’à deux reprises. Contre Nice avant la trêve et face à Strasbourg il y a un mois. Deux réalisations d’Alexandre Lacazette qui avaient été inscrites sur penalty. C’est d’ailleurs le capitaine lyonnais qui avait été à la réception d’un centre de Nicolas Tagliafico le 30 octobre dernier pour ce dernier but dans le jeu. Laurent Blanc veut du mouvement dans le jeu et l’on comprend un peu mieux pourquoi.