Une semaine après avoir accroché le leader Metz, l’OL se déplace en Alsace. Les U19 ont l’opportunité de revenir à un point de la troisième place en cas de succès contre Strasbourg.

Ce ne fut pas une victoire mais ça en avait quand même un peu le goût dimanche dernier à Meyzieu. Opposés au FC Metz, qu’ils retrouveront le 19 février en Gambardella, les U19 de l’OL ont réussi à contenir le leader messin (0-0). Ce n’était qu’un point de pris dans la course aux play-offs et deux de perdus sur Auxerre et Troyes mais il y avait de quoi être satisfait d’avoir tenu en échec le leader. Ce point, les joueurs d’Eric Hély devront le confirmer ce dimanche (14h30) sur la pelouse de Strasbourg (8e), qui a fait tomber Bobigny (4e) sur sa pelouse le week-end dernier.

Une victoire serait d’ailleurs la bienvenue en terres alsaciennes pour continuer de se relancer dans cette course au quasi sans-faute pour voir les play-offs. Samedi, Troyes a été battu par Sochaux et, en cas de victoire, l’OL pourrait revenir à un point de la 3e place. Ce sont certes les deux premières qui sont qualificatives mais recoller aux basques troyennes serait bon pour le moral pour la suite du championnat et pour préparer au mieux le huitième de la Coupe Gambardella.