Nouveau capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a été interrogé sur les récentes turbulences vécues par les féminines. L’attaquante a salué le courage de Wendie Renard et l’invite à revenir chez les Bleues.

Entre capitaines, on se serre les coudes. Tout fraîchement promu nouveau capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas tardé à prendre position sur différents sujets. Parfait dans sa communication autour du choix de Didier Deschamps et de la déception d’Antoine Griezmann de ne pas voir été choisi, l’attaquant du PSG a également été interrogé sur les turbulences que peut passer l’équipe de France féminine. Depuis le limogeage de Corinne Diacre, les Bleues sont toujours dans l’attente d’un nouveau sélectionneur.

Néanmoins, Mbappé a tenu à saluer le courage et la prise de position dont ont fait preuve certaines joueuses comme Wendie Renard. "J'ai échangé brièvement avec Wendie Renard aux trophées The Best. Elles avaient leurs raisons. Certains vont penser que la forme était déplacée, mais elles avaient leurs raisons, a-t-il martelé face à la presse. C’est maintenant à elles de revenir en équipe de France, c'est important. On va les soutenir et espérer que tout rentre dans l’ordre."

Si certains ont pu regretter le poids donné aux joueurs avec cette main forcée envers la FFF par la capitaine de l’OL ou encore Kadidiatou Diani, Kylian Mbappé se montre donc satisfait. Néanmoins, avant que tout rentre dans l’ordre, il faudra d’abord qu’un coach soit nommé et puisse permettre à Renard de revenir sur sa décision. La Lyonnaise n’a en tout cas pas fermé la porte à ce retour en Bleues, à quelques mois de la Coupe du monde.