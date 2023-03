Corinne Diacre et Wendie Renard lors d’une conférence de presse à l’Euro 2022 avec les Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Quelques jours après le renvoi de Corinne Diacre de son poste de sélectionneuse, Pascal Gastien est monté au front. L’entraîneur de Clermont fustige l’attitude des joueuses comme Wendie Renard et le pouvoir qui leur a été donné.

Depuis jeudi, Corinne Diacre n’est plus la sélectionneuse de l’équipe de France féminine. À la suite d’une réunion du Comex de la FFF, il a été décidé que l’entraîneure ne serait plus à la tête des Bleues quand bien même la Coupe du monde se déroule dans quelques mois. Cette décision prise par la Fédération intervient après que de nombreuses cadres comme Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto ou Kadidiatou Diani ont choisi de se mettre en retrait du groupe français si aucun changement n’intervenait. Une manière de forcer la main qui n’a pas du tout plu à Pascal Gastien. L’actuel entraîneur de Clermont, qui a connu Diacre à Châteauroux et en Auvergne, a décrit cette façon de faire comme "scandaleuse".

"Elle a dû passer une sale semaine et j’ai passé une sale semaine. Ce que j’ai vu était abject, pas bien. Il y a des gens qui auraient dû réagir et qui ne l’ont pas fait, je suis surpris. Je pense qu’il faut protéger un petit peu plus les entraîneurs. La Fédération a été faible dans cette histoire, s’est emporté le coach clermontois sur Prime Video. Je ne pense pas que Wendie Renard a été sanctionnée, pourtant il doit y avoir une charte au niveau de l’équipe de France. Pour moi, c'est scandaleux. Ce qui s’est passé est grave pour la suite et pour notre métier. Je vais prendre ma retraite dans un an donc ce n’est pas très grave pour moi, mais pour ceux qui arrivent, si on laisse faire ce genre de choses, c’est la porte ouverte à tout. Notre métier est déjà suffisamment difficile qu’il y avait matière à faire autrement."

Dans le communiqué publié jeudi, la Fédération Française de football avait rappelé que les méthodes utilisées par Renard et ses coéquipières "n’étaient plus acceptables dans l’avenir". Pas suffisant pour Gastien qui a ainsi choisi de prendre à contre-courant et à affirmer son soutien à Corinne Diacre.