OL - Académie : le programme du week-end

La joie des U17 après un but lors d’OL – FBBP01 (crédit : David Hernandez)

Week-end chargé pour les équipes de jeune de l’OL Académie. Pas moins de sept matchs au programme avec notamment le déplacement de la réserve à Grasse, leader de National 2.

C’est un programme riche qui attend les équipes de jeunes de l’OL ce week-end du 25 et 26 mars. Mais pas de quoi se mettre quelque chose sous la dent pour les férus de l’Académie puisque les équipes de National 2, U19 et U17 masculins évolueront toutes à l’extérieur. Le début des hostilités commencera avec la bande de Nicolas Munda en U16 à Grenoble et celle d’Amaury Barlet qui affrontera Sochaux, samedi à 13h en Franche-Comté.

Tenus en échec par Metz le week-end dernier, les U17 ont perdu leur place de leader du groupe, mais ont limité les dégâts avec ce nul (3-3) arraché dans les derniers instants de la partie. Cette dernière avait été interrompue pendant près d’une demi-heure suite à un K-O d’Oliver Mvouama, transporté par les pompiers en urgence. Ce déplacement à Sochaux représente l’occasion de reprendre provisoirement la tête et de mettre la pression sur Strasbourg qui ira à Metz dimanche.

La réserve va devoir sortir les muscles contre Grasse

Le programme du samedi continuera avec la réserve et un nouveau déplacement périlleux pour les hommes de Gueïda Fofana. Battus la semaine dernière à domicile après avoir fait presque jeu égal avec Hyères, les Lyonnais vont s’attaquer à un gros morceau avec Grasse. Leader de la poule avec Lyon-La Duchère, Marignane et Jura Sud, le club sudiste a des objectifs bien différents de l’OL.

Pour le club lyonnais, l’objectif sera simple. Tenter de refaire le même coup que face à Auxerre il y a quelques semaines avec un point contre un gros qui peut rapporter gros à la fin de la saison dans la course au maintien. Avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge, les joueurs de Fofana, qui seront privés de nombreux internationaux (Patouillet, Bengui, Sarr, El Djebali), se doivent d’accrocher des points par-ci, par là. Une mission compliquée, mais pas impossible.

Les U19 veulent effacer la déception de la Gambardella

Ce week-end sportif au sein de l’Académie se poursuivra dimanche avec une double confrontation entre l’OL et Valence à Meyzieu pour les deux championnats de Régional 1 chez les U15 et U14. Deux formations qui sont actuellement premières de leurs poules. Ces deux matchs seront les seuls du week-end entre Rhône et Saône puisque les U19 seront, eux aussi, en déplacement.

Deux semaines après l’élimination en Coupe Gambardella et quelques jours après l’annonce du départ d’Eric Hély, les coéquipiers de Mathys de Carvalho retrouvent le championnat. Cinquième, mais encore possiblement dans la course aux play-offs, l’OL se déplace à Torcy (14h) avec l’objectif d’effacer la déception de la coupe et pourquoi pas croire encore en une fin de saison avec un enjeu.

Les matchs des équipes de l’académie de l’OL les 25 et 26 mars

U16 : Grenoble - OL samedi 13h

U17 : Sochaux - OL samedi 13h

Réserve masculine : Grasse - OL - Aix-les-Bains samedi 18h

U19 : Torcy - OL dimanche 14h

U15 et U14 : OL - Valence dimanche 15h

Réserve féminine : OL - Olympique de Valence dimanche 15h