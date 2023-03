Dos au mur après la défaite à l’aller, l’OL attaquera le quart de finale retour à Chelsea avec un but de retard. Sonia Bompastor espère que son équipe retrouvera son efficacité comme ce fut le cas en championnat.

Elle a esquissé un petit sourire au moment où la question a été posée. Interrogée sur une possible fin de cycle de l’OL après la défaite à l’aller contre Chelsea et une élimination qui pend au nez, Sonia Bompastor s’en est presque amusée. Depuis son intronisation sur le banc lyonnais, la coach est habituée à cette question. Arrivée après la saison blanche de l’OL en 2021, Bompastor avait déjà vécu avec cette étiquette d’outsiders tout au long de la saison dernière avec comme point d’orgue cette finale contre le FC Barcelone. Un match où personne ne donnait les Fenottes vainqueures si ce n’est entre Rhône et Saône.

Être dos au mur comme ce sera le cas jeudi face à Chelsea, l’OL en a désormais l’habitude, à l’image de son parcours en poules. "Cela fait des années que l’OL performe au plus haut niveau, c’est le plus beau palmarès du football féminin à travers le monde, a rappelé la coach lyonnaise. À chaque occasion où on est dos au mur, on entend ces discours qui disent que Lyon est fini. On en a l’habitude, l’année dernière pour la finale contre le Barça, elles étaient largement favorites, mais on a su renverser la situation. L’avantage de notre groupe est qu’il y a beaucoup d’expérience. On a encore une possibilité de se qualifier, on sait qu’on peut le faire."

"On est dans l'obligation de marquer au moins un but"

Battues d’un petit but, mais bousculées dans l’impact physique par Chelsea mercredi dernier, les Lyonnaises avaient surtout pêché offensivement. Delphine Cascarino avait touché le poteau quand Eugénie Le Sommer avait perdu un duel en tout début de match. Ce mal récurrent, l’OL l’a bien soigné samedi en championnat avec une large victoire contre Guingamp (6-0) mais Bompastor ne veut pas forcément s’appuyer sur cette rencontre si ce n’est pour le maximum de confiance pris. Les deux matchs seront bien différents, les onze aussi avec une possible titularisation d’Ada Hegerberg dont "on connait tous l’importance. C’est une buteuse donc quand elle est sur le terrain, elle apporte beaucoup de confiance."

Néanmoins, il ne fallait pas compter sur Sonia Bompastor pour lâcher des indices sur sa composition et son système. La seule chose dont elle est certaine est que l’OL "est dans l’obligation de marquer au moins un but. Néanmoins, on a une philosophie qui fait qu’on veut attaquer les matchs en marquant un maximum de buts donc ça ne change pas forcément notre philosophie habituelle. On connait l’objectif qu’on veut atteindre et l’efficacité doit nous y aider." Efficace, il faudra l’être des deux côtés du terrain au risque de voir les choses se compliquer encore un peu plus à Stamford Bridge.