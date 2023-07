Mercato : Bruun quitte l'OL libre pour le Real Madrid

Après deux saisons passées à l'OL, Signe Bruun s'est engagée avec le Real Madrid. Le club a officialisé la nouvelle ce lundi.

En fin de contrat depuis le 30 juin dernier, Signe Bruun avait le loisir de s'engager librement dans le club de son choix. Comme annoncé depuis plus d'un mois, la Danoise a bien décidé de poser ses valises à Madrid. Convoitée par plusieurs clubs anglais, l'attaquante va donc filer en Espagne. Dernier dauphin du FC Barcelone en championnat, le Real a l'ambition d'aller titiller les Catalanes qui ont terminé à dix longueurs la saison passée. En Ligue des Champions, les Madrilènes espèrent avoir plus de chance au tirage qu'en 2022-2023 où elles avaient hérité d'une poule avec Chelsea et le PSG.

L'OL perd sa meilleure buteuse

Buteuse héroïque lors du match capital face au PSG, Signe Bruun a offert à l'OL son seizième titre de Champion de France. La joueuse de 25 ans va découvrir son quatrième club après le Fortuna Hjørring, le PSG, l'OL et Manchester United, où elle était prêtée en 2022. En manque de temps de jeu dans le Rhône, Bruun avait malgré tout fini meilleure buteuse des Fenottes en championnat lors du dernier exercice. "On a beaucoup discuté avec elle depuis plusieurs semaines, c’est difficile pour elle, car elle souhaite avoir plus de temps de jeu, c’est une internationale." avait déclaré Sonia Bompastor après le match contre Paris.