OL : Tagliafico et Toko-Ekambi toujours en vacances

Dimanche, Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi n’ont pas pris la direction des Pays-Bas. Les deux joueurs sont encore en vacances et ne rejoindront le groupe de l’OL que dans quelques jours.

Pour la dix jours de stage qui ont débuté dimanche avec une première séance, Laurent Blanc a décidé de convoquer 27 joueurs. On y retrouve de nombreux jeunes comme Yacine Chaïb, encore avec les U19 la saison dernière, et les nouvelles recrues que sont Skelly Alvero et Clinton Mata. En revanche, pas de traces de Nicolas Tagliafico ni de Karl Toko-Ekambi.

Les deux internationaux de l’OL ne sont pas blessés, au contraire d’Henrique et de Youssouf Koné, mais profitent de jours de repos supplémentaires. Retenus en sélection courant juin, l’Argentin et le Camerounais ne sont pas attendus tout de suite aux Pays-Bas comme l'a-t-on laissé entendre dans le club.

Un groupe au complet d'ici à deux semaines

Selon toute vraisemblance, ils devraient faire leur retour avec le groupe lyonnais après le match amical contre Manchester United le 19 juillet. Les Bleuets que sont Rayan Cherki, Bradley Barcola, Maxence Caqueret, bien que blessé, et très certainement sans Castello Lukeba en instance de départ, suivront ensuite pour que l’effectif soit enfin au complet.

Pour rappel, après le stage aux Pays-Bas, l’OL sera de retour entre Rhône et Saône. Malgré l'absence de matchs amicaux dans la région, les joueurs lyonnais effectueront le reste de la préparation estivale à Décines et mettront le cap vers Bruxelles (23 juillet), Vigo (29 juillet) et Londres (5 août) la veille ou jour de match suivant les horaires des rencontres.