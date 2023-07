Avec Clinton Mata, l'OL mise sur un "soldat à l'esprit positif"

Arrivé depuis jeudi à l’OL, Clinton Mata a pris la direction des Pays-Bas pour le stage. L’occasion pour le latéral de se fondre dans le groupe lyonnais, lui qui est vanté pour ses qualités humaines en Belgique.

"Tu pars comme une légende". Les mots sont forts et pourtant ils sont revenus à plus d’une reprise sous le message d’adieux de Clinton Mata jeudi dernier sur Instagram. À peine son transfert à l’OL officialisé, les supporters du Club Bruges ont rendu un ultime hommage à leur ancien latéral droit. En l’espace de cinq saisons, Mata a fait l’unanimité en Belgique et les supporters brugeois ne s’y trompent pas. En plus de perdre l’un de leurs chouchous, élu à de nombreuses reprises comme le joueur de l’année du club, ils perdent surtout un homme aux qualités humaines reconnues.

Parmi ceux qui l’ont vu partir comme une légende sur les réseaux, Keano, supportrice du club belge depuis 15 ans, se rappelle un "joueur qui a toujours eu une proximité avec les supporters. À la fin de chaque match, il prenait le temps. En plus d’avoir pris un bon joueur, l’OL a mis la main sur un joueur au grand cœur." Difficile de faire plus dithyrambique, mais c’est clairement ce qu’il ressort chez les suiveurs du Club Bruges.

Un vestiaire lyonnais plus sain ?

Bien qu’il soit international angolais, Clinton Mata est né dans le plat pays et est comme l’un des leurs. C’est donc forcément de la tristesse qui prédomine même si à 30 ans et avec la vente de Noah Lang au PSV, le club belge semble vouloir prendre une nouvelle direction. L'OL en a profité et cet achat vient avant tout combler le vide laissé par le départ puis retour de prêt de Malo Gusto à Chelsea. Avec le seul Saël Kumbedi comme option, Laurent Blanc avait rapidement mis ce renfort d’un latéral comme l’une des priorités estivales du club lyonnais.

Il a été entendu et doit se satisfaire de la rapidité de cette arrivée estivale afin de pouvoir travailler à l’intégration aussi bien sur qu’en dehors des terrains. Avec Clinton Mata, l’OL s’est en quelque sorte offert un Henrique bis dans la mentalité. Comme le Brésilien, son pendant droitier est décrit "comme un soldat qui ne fait pas de vagues dans le vestiaire. Il avait un rôle de leader, mais pas forcément besoin de hausser la voix. Il a toujours le sourire, avec une attitude de leader positif qui peut faire du bien quand les choses ne tournent pas forcément bien", note l’un de nos confrères belges de Sport Foot Magazine.

Un des joueurs les plus expérimentés de l'OL

Qu'on ne s’y trompe pas, l’OL n’est pas parti à la recherche d’un GO du Club Med pour son vestiaire. Néanmoins, avec les soubresauts de ces derniers mois, le club lyonnais semble avoir donné une attention particulière au profil collectif des recrues estivales. Ce qui ne devrait pas déplaire à notre consultant Nicolas Puydebois qui ne cesse de rabâcher qu'à son époque, les joueurs, avant d'être performants sur le terrain, étaient avant tout des "bons mecs". Skelly Alvero, bien que décrit comme timide et la tête sur les épaules, était chargé des cris de guerre à Sochaux et Clinton Mata semble s’inscrire dans ce moule. La vie collective pour réussir sur le terrain, un credo qui a en partie porté ses fruits lors de la deuxième partie de saison dernière.

À 30 ans, Mata va faire partie des vieux briscards de ce groupe lyonnais et ses qualités humaines risquent d’être mises à contribution. Mais c’est bien sur le terrain qu’on l’attend le plus avec un rôle de grand frère pour Kumbedi, après avoir goûté à la Ligue des champions ces quatre dernières années avec le Club Bruges. Par les temps qui courent à l’OL, ils ne sont pas nombreux à pouvoir se targuer d’avoir disputé la plus grande des compétitions de club durant cette période…