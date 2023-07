Partenaires en équipe de France Espoirs, Castello Lukeba et Mohamed Simakan ont vécu l’Euro U21 ensemble. Ils en ont aussi profité pour parler du RB Leipzig alors que Lukeba se rapproche du club allemand.

Le terrain a été préparé et les supporters lyonnais doivent désormais se faire une raison. À son retour de vacances, Castello Lukeba ne portera très certainement plus les couleurs de l’OL, mais bien celles du RB Leipzig. Actuellement au repos après avoir disputé l’Euro Espoirs avec les Bleuets, le défenseur central se rapproche chaque jour un peu plus de la Bundesliga.

Entre l’OL et Leipzig, les discussions se poursuivent et un accord ne devrait plus tarder à être trouvé sur la base d’un peu plus de 30 millions d’euros, bonus compris d’après Goal France et L’Equipe. Après seulement un an et demi comme titulaire, Castello Lukeba va donc prendre le chemin de la sortie, dans ce qui ressemble à un énième coup de massue pour les supporters lyonnais.

Partenaires de défense chez les Bleuets

Quand des discussions pour prolonger avaient été entamées sous la direction de Jean-Michel Aulas, Castello Lukeba avait avoué il y a quelques semaines que le statu quo était plutôt de mise sous John Textor. Et si l’amour du maillot et du blason avait encore un peu de poids dans la décision du joueur, Mohamed Simakan se serait chargé de finir de convaincre son compatriote.

D’après Sky Sport Allemagne, les deux défenseurs ont longuement discuté du projet allemand lors du rassemblement des Bleuets et l’ancien Strasbourgeois a joué les VRP de luxe du RB Leipzig. Au club depuis deux saisons, Simakan devrait donc retrouver son partenaire de défense centrale à l’Euro quotidiennement désormais.