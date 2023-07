Mercato : l'OL et Leipzig proches d'un accord pour Lukeba ?

Maghnes Akliouche et Castello Lukeba lors d’OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En pourparlers depuis plusieurs semaines pour le transfert de Castello Lukeba, l'OL et Leipzig seraient proches d'un accord.

Castello Lukeba s'éloigne de plus en plus de Lyon. Selon L'Équipe, l'international espoir français serait toujours dans le viseur de Leipzig qui négocie actuellement avec l'OL. Les deux clubs auraient même convenu d'une somme avoisinant les 32 millions d'euros. Pour l'instant les accords resteraient verbaux et le Rasenballsport n'a toujours pas fait d'offre officielle. Les dirigeants allemands attendraient de conclure l'arrivée de leur priorité en attaque, Loïs Openda, attaquant du RC Lens.

La potentielle offre devra par la suite être validée par le groupe Eagle. Dans un contexte économique délicat pour l'OL, il serait peu probable que le board refuse une telle somme qui devrait rassurer la DNCG. Castello Lukeba pourrait ne pas disputer une troisième saison sous le maillot lyonnais. À 20 ans, ses performances lors de ses deux premières années en professionnel ont bluffé les supporters. Lors de l'Euro Espoirs en Roumanie et en Géorgie, il s'est imposé comme le vrai patron de la défense des Bleuets. Ses prestations lors du tournoi n'ont certainement pas calmé les ardeurs de Leipzig qui souhaite remplacer Josko Gvardiol.