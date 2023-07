Horan (OL) capitaine des Etats-Unis à la Coupe du monde

Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l’Allemagne (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

À dix jours du début de la Coupe du monde, Vlatko Andonovski a choisi ses capitaines pour le Mondial. Lindsey Horan portera le brassard avec Alex Morgan au cours du tournoi.

Plus que dix jours avant le début des hostilités. Quand la plupart des nations ont posé pied en Australie et en Nouvelle-Zélande ces dernières heures, comme l'équipe de France, d’autres continuent d’affiner leur effectif en vue de cette Coupe du monde. Pour les États-Unis, c’est chose faite depuis un moment avec la liste de 23 présentée par Vlatko Andonovski. Un groupe dans lequel l’on retrouve bien évidemment Lindsey Horan comme représentante de l’OL au sein de la sélection américaine. Avec ses plus de 100 sélections, la milieu lyonnaise est loin des 316 de son ancienne coéquipière Carli Lloyd, mais Horan fait partie des cadres.

Capitaine avec Alex Morgan

À 29 ans, Lindsey Horan a déjà remporté la Coupe du monde en 2019 en France, mais elle compte cette fois bien faire coup double en levant le trophée. En effet, Vlatko Andonovski a décidé de nommer la Lyonnaise comme l’une de ses deux capitaines pour le tournoi. Avec Alex Morgan, ancienne attaquante de l’OL, la milieu alternera le port du brassard. Néanmoins, si les deux joueuses viennent à être sur le terrain en même temps, ce qui risque souvent d’être le cas, c’est bien Lindsey Horan qui sera la capitaine selon les dires de son sélectionneur. Premier match pour les Etats-Unis le 22 juillet face au Viet Nam à Auckland (Nouvelle-Zélande).