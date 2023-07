OL : Henrique et Koné absents du stage aux Pays-Bas

Les Lyonnais se sont envolés ce dimanche pour les Pays-Bas afin d'effectuer leur stage de pré-saison. Henrique et Koné ne sont pas du voyage.

L'OL a communiqué le groupe qui a rejoint les Pays-Bas, ce dimanche, pour son stage de pré-saison. Comme l'année dernière, les Lyonnais sont en Hollande pour commencer la préparation de la saison 2023-2024. Comme annoncé, les internationaux ne sont pas du voyage. Convoqué avec l'Argentine début juin, Nicolas Tagliafico rejoindra le groupe dans quelques jours. Même cas de figure pour Karl Toko-Ekambi qui devrait bien faire sa préparation avec l'OL.

Les joueurs de retour de prêt bien présents

Après leur 1/4 de finale perdu à l'Euro Espoirs, Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Castello Lukeba et Bradley Barcola sont toujours en vacances. Plus étonnant, l'absence dans le groupe de Youssouf Koné et Henrique. Les deux joueurs sont restés aux soins à Lyon. L'international malien est touché à la cheville alors que le Brésilien souffre d'une lésion musculaire au mollet. Quant aux joueurs revenus de prêt, Camilo, Reine-Adélaïde, Sanchez, Ndiaye, Faivre et Kadewere ont bien été retenus. À noter, la présence des jeunes Bengui, Chaïb, Diawara et Mboup. Le 14 juillet, les Lyonnais affronteront De Treffers (D3 Néerlandaise), pour le premier match amical de la saison. Le stage se terminera le 18 juillet prochain, avec une seconde rencontre face à Manchester United à Edimbourg dans la foulée le 19.