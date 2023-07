Dans le choc contre Grêmio, Botafogo a fait une très belle opération avec sa victoire 0-2. Les joueurs de Claudio Caçapa ont désormais dix points d’avance en tête du classement.

L’intérim se rapproche de son terme pour Claudio Caçapa mais l’entraîneur brésilien profite du moment présent. Avec l’accord signé entre Botafogo et Bruno Lage, la mission de Caçapa arrive à son terme, mais il peut avoir la joie du devoir accompli. Propulsé entraîneur intérimaire du club brésilien, il y a un peu plus d’une semaine, l’entraîneur adjoint de l’OL a fait carton plein. Après une première victoire dans le derby à domicile contre Vasco da Gama dimanche dernier, le technicien a remis ça durant le week-end et avec la manière.

Retour à Lyon désormais

Dans le choc contre Grêmio, deuxième à sept points de Botafogo, le club carioca a accru encore un peu plus son avance en tête du classement. Grâce à des buts de Carlos Eduardo (74e) et Carlos Alberto (88e), Botafogo possède désormais dix points d’avance. Appelé au pied levé pour cette mission, Claudio Caçapa peut avoir le sourire. Si l’aventure s’arrête, le sextuple champion de France passe le flambeau à Bruno Lage dans les meilleures conditions. Place dorénavant à un retour entre Rhône et Saône. Ayant loupé la reprise des joueurs de Laurent Blanc et le départ aux Pays-Bas dimanche, Claudio Caçapa va retrouver son quotidien lyonnais d’un moment à l’autre.