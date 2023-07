OL : Caçapa ne pouvait pas dire non à Botafogo

Intronisé coach intérimaire de Botafogo, Claudio Caçapa a connu sa première sur le banc carioca dimanche. La victoire du club brésilien a rendu ces débuts comme un rêve pour celui qui reste entraîneur adjoint à l’OL même s'il ne ferme pas la porte à un séjour plus long.

Même la pluie n’aura pas eu raison du bonheur de s’asseoir sur le banc de Botafogo dimanche. Quelques heures après avoir été appelé à la rescousse pour prendre les commandes du club carioca après le départ de Luis Castro vers l’Arabie Saoudite, Claudio Caçapa a vécu son baptême du feu à domicile dans un derby contre Vasco da Gama. Et le moins que l’on puisse dire est que cette première a été réussie avec une victoire 2-0 et une place de leader confortée avant le choc contre Grêmio le week-end prochain.

Accueilli sous les applaudissements par les 38 000 spectateurs présents, Claudio Caçapa a vécu des débuts parfaits. "Le public a été merveilleux, c'est quelque chose que je garderai pour le reste de ma vie, a déclaré en conférence celui qui reste entraîneur adjoint à l’OL. L'accueil qu'ils m'ont réservé a été très agréable. Le nombre de messages que j'ai reçus de la part de supporters de Botafogo, de personnes que je ne connais même pas, me disant que ça allait marcher, c'est quelque chose qui marque nos vies."

"Nous devons nous asseoir et discuter"

De passage pour une courte durée dans l’attente d’un nouvel entraîneur, Claudio Caçapa croque malgré tout à pleines dents cette expérience en qualité de numéro 1. Il en rêve depuis quelques années et le faire chez lui au Brésil rend forcément la donne un peu plus spéciale. "C’était une bonne surprise. Quand on m’a appelé, j’ai dit oui. Je ne pouvais pas dire non. Ils sont en tête du championnat, ils se restructurent, ils ont un effectif fort, je ne pouvais pas ne pas être là." Vivant "quelque chose d’extraordinaire" à Rio de Janeiro, l’ancien défenseur espère bien continuer à marquer des points, et ce, dès la prochaine journée. Une victoire contre le dauphin qu’est Grêmio et Caçapa sera définitivement adopté par les supporters de "Fogo" et confortera John Textor dans son choix.

De là à proposer une mission bien plus longue au sextuple champion de France ? Ce dernier n'a pas fermé la porte, bien que l'OL a communiqué un retour dans les prochaines semaines. "Je suis prêt. Cela fait sept saisons que je suis adjoint à Lyon. C’était tout ce que je voulais pour prendre en main un club. Reprendre Botafogo, c’est autre chose. Nous devons nous asseoir et discuter parce que j’ai un contrat avec Lyon, ce n’est pas si simple. Mais je suis très heureux d’être ici, même à titre intérimaire."