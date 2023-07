OL - Mercato : Alvero plus proche que jamais

Dans le viseur de l’OL, Skelly Alvero va bien rejoindre le club lyonnais. Le longiligne milieu de terrain de Sochaux va s’engager dans les prochaines heures pour cinq ans.

Tout est allé très vite. Même du côté des suiveurs du FC Sochaux-Montbéliard, la surprise a été au rendez-vous de voir des négociations aboutir aussi rapidement. En l’espace de quelques heures, l’OL et le club sochalien sont tombés d’accord pour le transfert de Skelly Alvero. À 21 ans, le milieu de terrain va quitter la Franche-Comté et rejoindre les bords du Rhône si tous les tests se révèlent concluants.

D’après L’Equipe, Alvero passe ce mardi matin sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans avec l’OL. Est-ce l’arrivée de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule du recrutement qui a accéléré le processus ? Selon nos informations, les discussions se sont accélérées lundi en fin de journée pour un accord total de six millions d’euros (4,5 + 1,5 de bonus) comme avancé par nos confrères de L’Equipe.

Un milieu de deux mètres et 93kg

En proie à des difficultés financières et relégué administrativement en National par la DNCG, Sochaux avait besoin de liquidités. Les 4,5 millions d’euros de fixe récoltés avec la vente de Skelly Alvero ne vont pas venir effacer les 22 millions d’euros attendus par le gendarme financier, mais cela reste une bouffée d’oxygène pour le club franc-comtois. Du haut de ses 21 ans, Skelly Alvero n’est pas forcément le profil expérimenté souhaité par Laurent Blanc pour son entrejeu mais avec son double-mètre (2,02m) et ses 93kg sur la balance, le natif de Stains va apporter une dimension physique. Et s’ajouter à une liste assez conséquente de milieux pour ce début de préparation estivale.