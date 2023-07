Noam Bonnet (ex-OL) vers l'Hapoël Tel-Aviv

En fin de contrat avec l'OL, Noam Bonnet est libre de s'engager où il le souhaite. Le milieu lyonnais aurait choisi de rejoindre l'Hapoël Tel-Aviv.

Noam Bonnet va vivre sa première expérience loin de Lyon. Arrivé à l'OL en 2012, le milieu lyonnais participe au parcours en Youth League en 2019-2020. Les joueurs d'Eric Hély vont jusqu'au final 8 à Nyon. Ils s'inclinent en 1/4 de finale face au Red Bull Salzbourg.

Un cadre de la réserve

Après une saison en Nationale-2, stoppée à la 9e journée par l'épidémie de Covid-19, Noam Bonnet s'impose comme un leader de l'équipe réserve. En 2020-2021, il devient même capitaine et titulaire du onze de Gueida Fofana. Il apparaît même sur une feuille de match en Ligue 1, face à l'OM. Une bonne année qui, à 20 ans, lui permet de signer son premier contrat professionnel avec l'OL. Un bail d'un an qui permet au joueur de confirmer et au club de prolonger un joueur fiable pour encadrer ses jeunes pousses.

Pour sa deuxième saison pleine en réserve, Noam Bonnet garde toujours son statut de titulaire. Toutefois, il ne parvient pas à empêcher la relégation de son équipe. Il ne jouera aucune minute en équipe première en match officiel. En fin de contrat avec l'OL à l'issue de l'année, il ne prolonge pas. Selon Hadar Yacoubi du média Sport5, Noam Bonnet serait proche de s'engager avec l'Hapoël Tel-Aviv où il pourrait enfin démontrer son talent en professionnel.