Vanessa Gilles avec la sélection du Canada. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

À dix jours du début de la Coupe du monde, le Canada a enfin dévoilé la liste des 23 joueuses retenues. Sans surprise, Vanessa Gilles fait partie des élues aux côtés de l’ancienne de l’OL Kadeisha Buchanan.

Le suspense a pris fin dimanche soir. À dix jours du lancement officiel de la Coupe du monde, Bev Priestman n’avait toujours pas communiqué les vingt-trois Canadiennes qui auront la chance de participer à l’événement. Elles étaient rassemblées depuis quelques semaines déjà, mais la liste de 25 annoncée début juin n’avait toujours pas été réduite à 23. La sélectionneuse a attendu le tout dernier moment, mais il n’y a pas eu de mauvaises surprises pour Vanessa Gilles. La défenseuse de l’OL sera bien au rendez-vous pour affronter l’Australie d’Ellie Carpenter le 31 juillet prochain pour un duel de Fenottes.

Passée par l’OL pendant quatre ans et demi, Kadeisha Buchanan, désormais à Chelsea, a, elle aussi, été retenue avec le Canada. Pour rappel, la nation nord-américaine est actuellement championne olympique en titre et commencera son tournoi le 21 juillet prochain contre le Nigéria. Les coéquipières de Vanessa Gilles affronteront ensuite l’Irlande (27 juillet) qui a donné du fil à retordre à la France en amical et donc le pays hôte qu’est l’Australie.