OL - Mercato : le dossier Tapia bloque avec la DNCG

Renato Tapia lors de Mexique – Pérou (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

À la recherche d’un numéro 6 cet été, l’OL avait jeté son dévolu sur Renato Tapia. Tout est ficelé avec le RC Celta mais les mesures de la DNCG mettent aujourd’hui le dossier en stand-by voire même le compromettent.

C’était trop beau pour que tout soit parfait. Après avoir fait Skelly Alvero et Clinton Mata, l’OL était en passe de faire une troisième recrue en l’espace de quelques heures. À la recherche d’une sentinelle, le club lyonnais avait jeté son dévolu son Renato Tapia grâce notamment à l’utilisation de la data. Le milieu péruvien semblait cocher toutes les cases et l’OL avait réussi à trouver un terrain d’entente avec le RC Celta pour un transfert de l’ordre de cinq millions d’euros, d’après L’Équipe. Seulement, cet ensoleillement au-dessus de Décines en fin de semaine dernière a laissé place à quelques nuages ces dernières heures d’après le quotidien sportif.

Le joueur a repris l'entraînement à Vigo

La réalité économique lyonnaise a rattrapé les dirigeants. Santiago Cucci, futur président exécutif de l'OL, avait beau faire part de son optimisme quant à la possibilité de régler certains dossiers malgré l’encadrement de la masse salariale et des transferts par la DNCG, cette dernière bloque pour le moment la venue de Tapia. L’OL n’a pas encore trouvé le montage permettant la réalisation de ce transfert et plus les heures passent, plus le Péruvien semble s’éloigner de Lyon.

Il a repris l’entraînement avec le club de Vigo et l’obtention de la nationalité espagnole dans les prochaines semaines le ferait désormais réfléchir face à la longueur du dossier pour une arrivée à l’OL. Quand tout semblait ficelé, ça sent désormais le roussi entre Rhône et Saône et les pistes secondaires sont désormais activées afin d’éviter toute mauvaise surprise comme l’hiver dernier…