OL - DNCG : encadrement de la masse salariale

Ce mardi, la DNCG a statué sur le sursis octroyé à l'OL, il y a une semaine. Malgré la volonté du club lyonnais d'apporter le maximum de garanties, le gendarme financier n'a pas été totalement convaincu. Un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts a été prononcé contre l'OL.

L'optimisme affiché ces derniers jours a forcément dû laisser place à une mine déconfite chez John Textor et tout l'environnement lyonnais. Après le sursis à statuer prononcé il y a une semaine et la possibilité à l'OL d'apporter des éléments supplémentaires, la DNCG n'a finalement pas été complètement convaincue par le projet présenté par John Textor. Du moins par les garanties mises en avant par le propriétaire américain. Ce mardi, la fumée blanche tant attendue dans le camp lyonnais n'est jamais arrivée et n'arrivera pas. En effet, le gendarme financier du football français a prononcé un "encadrement de la masse salariale et des transferts de l'OL" pour la saison à venir.

Un mercato à revoir de A à Z ?

C'est un vrai coup dur et une véritable épine dans le pied de John Textor dans ce début de mandat et de projet avec l'OL. Car en plus d'avoir les mains liées sur la masse salariale, le club ne va pas pouvoir faire de folies sur le marché des transferts. Les mouvements entrants vont être également scrutés de près par la DNCG qui n'hésitera pas à sévir, comme elle a pu le faire ce mardi avec cette décision.

Quand John Textor rêvait de Christian Pulisic, la piste semble aujourd'hui mort-née, quand bien même le meneur américain aurait souhaité venir. Avec cette décision, c'est très certainement tout le mercato estival lyonnais qui est à revoir. L'OL peut toujours faire appel de cette décision prise par la DNCG mais à l'instant T, rien ne laisse présager d'un tel recours.