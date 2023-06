OL - Mercato : avec Pulisic, Textor veut son rêve américain

Arrivé à la tête de l’OL en décembre dernier, John Textor, via Eagle Football, veut frapper un grand coup cet été avec Christian Pulisic. Grâce à son compatriote, le patron lyonnais aimerait faire d’une pierre deux coups sportivement et au niveau marketing.

Celle-ci, on ne l’avait clairement pas vu venir. Quand le passage devant la DNCG va occuper une grande partie des forces lyonnaise durant cette semaine et que la question est plus de vendre que d’acheter à l’instant T, l’information provenant de L’Equipe a clairement fait son petit effet entre Rhône et Saône. Depuis quelques jours, John Textor se serait mis en tête de faire de Christian Pulisic la tête de gondole du mercato estival lyonnais.

Avec le départ quasi certain de Castello Lukeba et la demande poussée de Laurent Blanc depuis des mois d’un milieu défensif d’expérience, l’intérêt pour un joueur évoluant comme meneur et/ou ailier a de quoi surprendre. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la nouvelle d’un intérêt pour le joueur de Chelsea a été accueillie avec plus ou moins de frénésie. Il y a d’un côté les pessimistes qui voient la dure réalité du marché et de la situation lyonnaise et ceux qui se mettent à espérer que Textor va mettre en exécution ses paroles.

Un coup sportif et marketing à trois ans de la Coupe du monde

À l’instant T, difficile de donner raison ou tort à l’un des deux camps. À 20 millions d’euros, Pulisic n’est pas une cible inaccessible financièrement parlante. Seulement, quand le club est obligé de vendre Lukeba pour réussir à rentrer dans les clous de la DNCG, investir un tel montant n’est pas anodin, tout comme le salaire du joueur. Bien qu’il souhaite "retrouver le plaisir de jouer" et donc loin de Chelsea, Christian Pulisic ne va pas le faire gratuitement. Quand bien même, il serait prêt à quelques sacrifices financiers, entre les 800 000€ mensuels souhaités et les 450 000€ touchés par Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l’écart est assez conséquent et bouleverserait quoi qu’il arrive la grille salariale.

John Textor a-t-il vraiment cure des états d’âme des uns et autres ? Le patron de l’OL ne cesse de choyer et mettre en avant l’impact des deux capitaines lyonnais depuis son arrivée à la tête de l’OL Groupe. Son but n’est bien sûr pas de créer des tensions inutiles au sein du groupe lyonnais. Seulement, l’intérêt pour Pulisic va bien plus loin que les simples limites du Parc OL. Avec le joueur de Chelsea, le patron d’Eagle Football ferait plus qu’une simple affaire footballistique.

Si l’entreprise est bien différente de celle qu’a pu utiliser le Qatar pour la Coupe du monde 2022 ou actuellement l’Arabie Saoudite pour l'organisation de celle de 2030, en arrivant à ramener Christian Pulisic entre Rhône et Saône, Eagle Football s’offrirait une belle vitrine pour le continent américain. Dans trois ans se déroulera la Coupe du monde 2026 dans une triple organisation Canada - Etats-Unis - Mexique. Un événement mondial sur lequel souhaite logiquement surfer la firme multiclubs de Textor pour les années à venir. Bien que son passage à Chelsea ne soit pas une franche réussite, Pulisic est clairement la star d’une sélection nationale qui progresse et qui a pour ambition de bien figurer dans trois ans à la maison.

Un coup à la Memphis 2017 ?

Avec "Captain America", comme est surnommé Christian Pulisic en son pays, l’OL et surtout Eagle Football aimerait non pas miser sur le "softpower" qui est avant tout une stratégie étatique, mais placer un compatriote au centre de ce projet. Depuis son arrivée, Textor ne cesse de parler de communauté, de voir des maillots de l'OL au Brésil, etc. Aujourd'hui, c'est bien chez l'Oncle Sam que le patron veut avoir une caisse de résonance. Est-ce que cela aboutira vraiment comme le craignent ceux qui ont accueilli la nouvelle avec un certain recul ?

Avec une concurrence accrue (Naples, Juventus, Premier League...) et un joueur qui n’a finalement que 24 ans, difficile de crier haut et fort que le dossier ne sera qu'une simple formalité, d'autant plus sans Europe. L’OL avait bien réussi le coup Memphis Depay il y a quelques années, mais il y avait cette case européenne qui avait toute son importance au moment des négociations. Pour Pulisic, Textor va devoir tirer sur la corde patriotique tel un Avenger à défaut de celle du sportif entre Rhône et Saône. Mais l’"American Dream" n’est-il pas de rendre l’impossible possible ?