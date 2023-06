OL - Mercato : Pulisic veut du temps de jeu

Plus désiré à Chelsea, Christian Pulisic va devoir chercher un point de chute pour retrouver du temps de jeu. L'OL en aurait fait sa priorité.

Christian Pulisic a l'embarras du choix. Après une année compliquée à Chelsea, l'international américain devrait changer d'air cet été. L'ancien du Borussia Dortmund a participé à 24 matchs de Premier League pour 8 petites titularisations et seulement un but inscrit cette saison. Un temps de jeu insuffisant pour le joueur 24 ans qui ne s'épanouit plus du côté de Londres. Malgré une période délicate, sa côte n'a pas baissé. Le Milan AC et la Juventus semblent intéressés par la venue du natif de Pennsylvanie.

"Retrouver cette joie de jouer"

Le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 réfléchit à son futur et aux choix qu'il va devoir faire lors de ce mercato. "C'est absolument un moment où je dois déterminer ce qui sera le mieux pour mon avenir pour être à un endroit où je me sens à l'aise et en confiance, confie-t-il au micro d'ESPN. Je veux retrouver cette joie de jouer et travailler au quotidien, c'est sûr". Selon L'Équipe, Christian Pulisic serait la priorité de John Textor pour renforcer l'OL. L'ailier correspond aux profils de joueurs dont le club a besoin. Cependant, les dirigeants lyonnais sont toujours dans l'attente de ventes pour assurer le passage devant la DNCG.