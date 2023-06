OL - Mercato : une première offre pour Lukebakio ?

Dodi Lukebakio, attaquant de la Belgique et du Herta Berlin (Photo by Tom Goyvaerts / Belga / AFP)

À la recherche d’un ou plusieurs renforts offensifs, l’OL multiplie les pistes. En plus de Christian Pulisic, le club lyonnais serait sur les traces de Dodi Lukebakio et aurait transmis une première offre au Hertha Berlin.

Les choses commencent doucement à s’emballer entre Rhône et Saône. Après deux semaines des plus calmes, il semblerait que l’officialisation de l’arrivée de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement a débloqué aussi les perspectives dans le sens des arrivées. Il n’y a actuellement rien de concret pouvant dire qu’un dossier va être entériné dans les prochaines heures, mais l’OL semble avoir décidé de passer à l’offensive, que ce soit dans les négociations que sur le poste ciblé sur le terrain.

En attendant de trouver le très probable futur remplaçant de Castello Lukeba, le club lyonnais a fait d’un renfort offensif l’une des priorités estivales. Durant le week-end, le nom de Christian Pulisic (Chelsea) est sorti, mais le dossier s’annonce des plus complexes entre le prix demandé (20 millions d’euros) et le salaire de l’Américain (800 000€ mensuels).

Le Hertha en veut 10 millions minimum

Avec la fibre américaine qui coule désormais dans les veines lyonnaises, l’espoir est permis, mais l’OL multiplie les pistes. L’une d’elles mènerait du côté de la Bundesliga comme avancé ces derniers jours. Avec la relégation du Hertha Berlin, club d’un certain Lucas Tousart, la direction lyonnaise avancerait ses pions sur le dossier Dodi Lukebakio. L’international belge a pour lui une polyvalence certaine sur le front de l’attaque, pouvant jouer aussi bien sur un côté que dans l’axe. Un profil qui ne serait pas de refus dans l’effectif de Laurent Blanc.

Afin de doubler la concurrence européenne (AS Roma, Villarreal), l’OL aurait déjà soumis une offre au club allemand d’après Kicker. Un chèque en dessous des dix millions d’euros qui ne devrait pas convaincre le Hertha Berlin, désireux de limiter la casse sur un joueur acheté 20 millions d’euros et dont le prix de départ serait fixé à la barre de la dizaine. Entre Pulisic et Lukebakio, l’OL va très certainement devoir faire un choix.