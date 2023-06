Mercato : l'OL sur les traces de Lukebakio (Herta Berlin)

Dodi Lukebakio, attaquant de la Belgique et du Herta Berlin (Photo by Tom Goyvaerts / Belga / AFP)

Face à l’incertitude autour de certains éléments et la volonté de se renforcer, l’OL a ciblé l’attaque comme secteur où il sera bon de recruter. Le club lyonnais se serait penché sur le profil de Dodi Lukebakio.

Pour le moment, c’est avant tout dans le sens des départs que l’OL fait parler de lui. Avec Castello Lukeba cible de nombreuses attaques, le club lyonnais devrait perdre son défenseur durant l’été. Néanmoins, avec la nomination de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement, la direction lyonnaise ne souhaite pas rester les bras croisés. Dans l’objectif de redevenir européen la saison prochaine, il va forcément devoir mettre la main à la poche pour rendre attractif le groupe de Laurent Blanc. La marge de manoeuvre semble aujourd’hui assez limitée mais une vente importante devrait permettre à la cellule de recrutement de se montrer plus offensive.

En attendant que le flou soit moins épais autour de certaines situations, l’OL souhaite se renforcer offensivement. Avec Lacazette, Barcola, Cherki, Sarr, Jeffinho et pourquoi pas Romain Faivre, le groupe lyonnais est pourvu mais il manque quand même d’un vrai remplaçant derrière son capitaine ou d’un ailier de complément. Ces deux positions, Dodi Lukebakio peut les occuper et cette polyvalence a attiré l’oeil de l’OL d’après Bild. L’international belge (25 ans) évolue au Herta Berlin mais a été relégué en seconde division à l’issue de la dernière saison de Bundesliga.

Dans le marasme allemand, Lukebakio a sorti son épingle du jeu avec 12 buts et 3 passes en 33 matchs et peut coller aux attentes lyonnaises. Avec la relégation, le Belge ne sera pas retenu mais pour le revoir évoluer en Ligue 1 après un premier passage à Toulouse, le Herta Berlin réclamerait au moins dix millions d’euros. Par les temps qui courent entre Rhône et Saône, cela reste une somme quand bien même John Textor avait assuré vouloir investir. L'OL aurait d'ailleurs formulé une offre de prêt payant d'après FootMercato mais cette dernière ne sera logiquement pas retenue.