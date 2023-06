OL : Louis-Jean, première pierre de la nouvelle ère lyonnaise

Depuis lundi, Matthieu Louis-Jean est officiellement entré dans ses nouvelles fonctions de chef de la cellule du recrutement. Avec l’ancien Marseillais, à la jolie réputation en France et en Angleterre, John Textor a posé la première pierre de la nouvelle ère qui s’ouvre à l’OL.

Il ne devait arriver que le 1er juillet, finalement Matthieu Louis-Jean commencera sa mission avec une dizaine de jours d’avance et ce n’est pas plus mal. Depuis lundi et un communiqué publié par l’OL, il est devenu le responsable en chef de la cellule de recrutement du club lyonnais. Exit donc Bruno Cheyrou qui va occuper un nouveau rôle au sein d’Eagle Football et place à un homme dont la réputation de scout a fait son chemin depuis ses débuts dans le métier au sein de l’Academy Scout de Liverpool en 2007. En débarquant entre Rhône et Saône, Matthieu Louis-Jean arrive avec une certaine pression, mais est aussi le visage de cette nouvelle ère qui débute dans cet OL version John Textor.

Un homme avant tout de l'ombre

Débusqué à l’Olympique de Marseille où il était en place depuis deux ans et dont les recrutements ont montré une certaine agilité dans les profils souhaités par les coachs, Matthieu Louis-Jean a avant tout un passé de scout plus que d’un chef de recrutement. Après une carrière de football débutée au Havre, mais qui s’est avant tout concentrée en Angleterre, l’homme de 47 ans a eu un coup d’avance en se lançant dans la recherche de talents, mais aussi de la data. Des qualités qui ont forcément fait mouche chez John Textor et Eagle Football, une grande partie de la stratégie sportive du groupe reposant sur ses deux principes.

Ceux qui l'ont côtoyé depuis quinze ans dans le milieu le décrivent avant tout comme quelqu'un de discret. Peu de chance donc de le voir assis aux côtés de John Textor dans les tribunes de Décines à chaque match de l'OL. Préférant l'ombre à la lumière pour avancer ses pions, Louis-Jean jouit d’une jolie réputation avec notamment une relation humaine et un management qui l’est tout autant. Si l’on peut penser qu’il a la bougeotte, son expérience à Nottingham Forest pendant trois ans et demi étant son expérience la plus longue, Matthieu Louis-Jean en a profité pour piocher dans chacune.

Un réseau limité à la France et l'Angleterre pour le moment

Passé par Brighton, West Bromwich ou encore Bristol, c’est bien du côté de Manchester United qu’il a gagné ses galons de scout reconnu. Membre de la 1re équipe de scouts en France pour le club mancunien, il a gravi les échelons grâce à son œil avisé sur le football français et ce qu’il peut se passer chez les jeunes. "C’est toujours difficile de juger la qualité d’un scout, car leur métier est de donner des listes et c’est ensuite plus haut que se font les choix, nous a confié un confrère du Manchester Evening New. Mais, il est à l’origine de l’arrivée de Hannibal Mejbri à ManU par exemple."

Pour le supporter lambda, le nom de l’international tunisien ne dit pas forcément grand-chose, mais en posant 10 millions d’euros sur la table en 2019 pour le faire quitter Monaco, le club anglais avait mis les moyens. Jouissant d’un bon réseau en France et en Angleterre, Louis-Jean avait également participé à l’arrivée de Khéphren Thuram durant sa courte pige à Nice durant une saison. À la vue de l’ascension du "fils de", les supporters lyonnais espèrent forcément voir l’OL recommencer à faire ce genre de jolis coups.

Un mordu de la data et des logiciels de scouting

Seulement, en prenant la tête de la cellule de recrutement comme il l’a fait à l’OM, Matthieu Louis-Jean va forcément délaisser le terrain. Mais, avec les moyens qu’Eagle Football semble disposé à mettre, la tête pensante du recrutement lyonnais va avoir de quoi jouer. Amoureux de la data et de tout ce qui va avec (logiciel, vidéos, etc), il va pouvoir compter sur une augmentation des moyens matériels et humains au sein de cette cellule de recrutement. De quoi élargir son champ de vision qui se limite avant tout au réseau français et anglais pour aller dénicher des futures bonnes affaires.

Ces derniers jours, une ouverture vers les marchés plus "exotiques" comme le Japon a été mise en avant. Avec une pensée revue en profondeur pour le département recrutement, cela est tout sauf une surprise. Dans la nouvelle ère qui s’ouvre à Lyon, la nomination de Matthieu Louis-Jean n’est que la première pierre. Une base qui doit permettre à l’OL de retrouver un certain standing.