OL : Textor sommé de présenter 60M€ à la DNCG

Dans une lettre envoyée à John Textor, la DNCG a poussé l’Américain à injecter 60 millions d’euros d'ici à la fin juin. Une somme que le président de l’OL assure pouvoir présenter avec notamment la vente de l’OL Reign et le rachat de la section féminine par Michele Kang.

Est-on parti vers un nouveau feuilleton avec John Textor ? L’Américain n’est dans l’environnement lyonnais que depuis un an, mais telle une série hollywoodienne, il enchaîne les rebondissements. Il y a eu les négociations sans fin pour racheter l’OL en décembre dernier, les interrogations sur sa fortune réelle puis l’annonce de la vente de l’OL Reign et la mise à l’écart de Jean-Michel Aulas pratiquement coup sur coup.

Avec le nouveau patron, il n’y a pas vraiment de repos entre Rhône et Saône même si pour le moment, c’est le calme plat concernant le mercato. Ce dernier va-t-il être chamboulé avec la dernière nouvelle concernant l’homme d’affaires américain ? D’après L’Equipe, Textor a reçu une lettre de la DNCG, l’informant d’une certaine prérogative à tenir d’ici au 30 juin prochain : présenter des comptes en meilleure forme avec l’injection de 60 millions d’euros.

La DNCG veut des preuves et non des promesses

Cette demande a été prise en compte par le clan Textor qui tient malgré tout à négocier avec le gendarme financier du football français. Il y a quelques semaines, le président de l’OL avait annoncé vouloir revoir les 70 millions d’euros de vente promis par Jean-Michel Aulas à la DNCG. John Textor ne souhaiterait pas y accéder, son prédécesseur n’ayant pas tenu sa promesse au quatrième trimestre de l’exercice.

Selon le quotidien sportif, l'entourage de Textor estime que la lettre envoyée se base sur un budget préliminaire et les 60 M€ de fonds propres réclamés ne tiennent pas compte de plusieurs éléments en cours de finalisation, notamment la cession d'OL féminin à Michele Kang et la vente de la franchise de l'OL Reign qui en découle. Une opération qui représenterait 50 millions d’euros. Seulement, la DNCG souhaite des preuves concrètes et compte sur l’audition du 28 juin prochain pour avoir des réponses.