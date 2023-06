Sous Textor, l’identité OL toujours au centre du projet ?

En annonçant vouloir faire de l’OL un moyen de renforcer Botafogo, John Textor a mis le feu aux poudres. Refusant d’abord toute synergie entre les clubs d’Eagle Football, l’Américain semble avoir revu sa copie.

Depuis lundi, John Textor a fait son retour entre Rhône et Saône. Deux semaines après avoir assisté à la dernière rencontre de Ligue 1 à Nice, le président lyonnais est actuellement présent à Décines pour suivre la Convention des clubs professionnels de football. Un rendez-vous pour le football français qui doit également lui permettre de continuer ses avancées dans l’organigramme de l’OL.

Elles sont pour le moment minimes avec comme seule annonce le futur départ de Bruno Cheyrou de la cellule de recrutement et l’arrivée d’un nouveau chef dans ce secteur. Le nom du gagnant n’a pas été dévoilé même si tous les chemins mènent à Matthieu Louis-Jean. Néanmoins, les changements attendus se font au compte-goutte et renforcent un peu le flou artistique qui avait déjà pu être noté lors de la conférence de presse de l’Américain il y a un mois après le départ de Jean-Michel Aulas.

"Plus que la partie business, c'est la partie sportive qui m'inquiète"

Comme le dirait si bien notre consultant Nicolas Puydebois, "il faut qu’il y ait un capitaine du navire", un garant de l’identité lyonnaise et de la dimension sportive à venir. Même s’il était critiqué depuis quelques années, Jean-Michel Aulas avait toujours ses valeurs lyonnaises au fond de lui et qui en faisait le représentant même. Depuis décembre dernier, l’OL est entré dans une nouvelle ère et même si la formation lyonnaise règne en maitre dans l’effectif, c’est un tout nouveau schéma qui se met en place. Il n’y a qu’à voir l’éviction du président Aulas ou la requalification du poste de Cheyrou pour le comprendre.

En bon Américain, John Textor, qui sait manier l’art de la communication, ne fait pas vraiment dans le sentimental. Ça peut choquer culturellement, car ce n’est pas réellement une manière de faire dans l’Hexagone. Seulement, ce coup de pied dans la fourmilière sera peut-être un jour bénéfique. L'OL peut en tirer bénéfice même si à l'instant T, ce n'est pas ce qui saute aux yeux en premier. L'impression est plutôt celle de voir l'OL comme une ressource pour les autres. "Aujourd’hui, on critique ce mode de fonctionnement, parce que c’est nouveau. Peut-être que dans quelques mois, on dira tout le contraire, nuance notre consultant. C’est nouveau à l’OL et il faut s’y habituer, mais il y avait besoin de changement à Lyon."

Textor a revu son discours inaugural

Les changements sont radicaux depuis quelques semaines. Moins de "lyonnitude" et plus de business. On le savait et ce n’est pas forcément une surprise. En rejoignant Eagle Football, l’OL n’a pas vendu son âme, mais a laissé une partie de son identité sur le bas côté. Aujourd’hui, le club lyonnais n’est plus réellement reconnu comme une identité en tant que telle mais plus comme le maillon essentiel d’une chaîne qui se compose de Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek.

Quand les supporters lyonnais s’attendent à voir des renforts arriver entre Rhône et Saône, la politique sportive et économique semble avoir bien changé par rapport à celle de départ. Pas de directeur sportif propre, mais un chef du recrutement qui sera chapeauté par le directeur sportif général d’Eagle. Un fonctionnement très impersonnel qui ne colle pas forcément à ce qui a fait le succès lyonnais depuis plus de 20 ans et même plus.

Une politique sportive impersonnelle désormais ?

Au moment de son intronisation en décembre dernier, John Textor avait pourtant martelé qu’un club d’Eagle Football ne servirait pas à renforcer un autre. Cela avait permis de rassurer entre Rhône et Saône face à la peur de voir des échanges à ne plus savoir quoi en faire. Finalement, la réalité est différente. La venue de Jeffinho, aussi positive puisse-t-elle être pour l’OL, a avant tout servi à renflouer les caisses de Botafogo.

L’ailier brésilien ne devrait être que le premier exemple d’une longue liste à venir si l’on écoute John Textor, bien plus rapide pour mettre en avant la communauté carioca que lyonnaise sur ses réseaux. Pas de quoi rassurer Nicolas Puydebois et l’environnement lyonnais. "Là, le fonctionnement est que l’OL investit du cash, choisit les quatre meilleurs extra-communautaires et les autres vont aller s’aguerrir à Botafogo. Pourquoi pas à condition que les quatre choisis apportent une réelle plus-value. J’espère que Textor ne se servira pas de l’OL pour renforcer Botafogo avec les fonds lyonnais."

C’est un peu le mal que tout le monde redoute dans la capitale des Gaules, avec cette perte d’identité qui semble pendre au nez. Comme dirait l’autre, il va falloir payer pour voir. Avec les vaches maigres lyonnaises depuis une décennie, il n'y a plus qu'à espérer que cette nouvelle stratégie débouche sur une bonne surprise à la fin…