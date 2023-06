OL : Jeffinho a enfin ouvert son compteur en Ligue 1

Buteur en Coupe de France en février dernier, Jeffinho attendait encore d’ouvrir son compteur en Ligue 1. C’est chose faite depuis samedi, en devenant le 308e buteur lyonnais dans l’élite.

Il n’a cette fois pas fait de salto pour célébrer sa première. S’étant blessé sur sa célébration lors du match de Coupe de France contre Grenoble en février dernier, ce qui lui avait valu plusieurs matchs d’absence, Jeffinho a préféré la jouer sobre contre Nice. Est-ce le score au tableau d’affichage qui a poussé à tant de sobriété ?

Peut-être bien, l’OL étant à la recherche du temps perdu à l’Allianz Riviera après avoir été mené 3-0 par les Aiglons. Jeffinho s’est contenté d’un simple doigt sur la tempe tandis qu’Alexandre Lacazette allait rapidement récupérer le ballon dans le but niçois à la 41e minute.

Buteur pour son 9e match de Ligue 1

Après un joli une-deux avec Rayan Cherki et un plat du pied bien ouvert pour tromper Kasper Schmeichel, Jeffinho a enfin débloqué son compteur but en championnat. Ayant eu les occasions de le faire bien plus tôt qu’à la dernière journée de la saison, le Brésilien est devenu le 308e buteur lyonnais de l’histoire en première division.

Il succède à Amin Sarr qui avait attendu moins longtemps pour débloquer son compteur après son arrivée hivernale. Avec ce premier but et une prestation plutôt satisfaite contre Nice, Jeffinho devrait profiter de ce mois de vacances et de la préparation estivale à venir pour prendre la pleine mesure de sa nouvelle aventure à l’OL.