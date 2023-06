OL - Mercato : Lacazette intouchable cet été

Alexandre Lacazette auteur d’un triplé contre Montpellier / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur d’un retour remarqué, Alexandre Lacazette est intouchable. John Textor compte s’appuyer sur le capitaine dans le futur proche de l’OL.

27 buts, un rôle de capitaine mais aussi celui de nouveau deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. La saison du retour d’Alexandre Lacazette a été une réussite. Individuelle plus que collective avec la 7e place finale des Lyonnais. Il y a bien la déception de ne pas avoir accroché le titre de meilleur buteur de Ligue 1 pour la deuxième fois de sa carrière. Mais Lacazette a fait taire les critiques et donné raison aux dirigeants de l’OL qui avaient fait un effort financier pour ramener l’attaquant entre Rhône et Saône.

A 32 ans, Lacazette s’offre une seconde jeunesse dans ce deuxième chapitre avec son club formateur. Ayant l’ambition d’aller chercher Fleury Di Nallo sur la première place du podium des meilleurs buteurs, l’attaquant lyonnais a un contrat jusqu’en juin 2025 pour y parvenir. Il n’est pas contre prolonger l’aventure mais avait remis son destin entre les mains de la direction. John Textor a bien reçu le message et a déclaré qu’Alexandre Lacazette serait intransférable durant l’été même en cas d’offre mirobolante. "Je ne veux pas le vendre. Il n'ira nulle part, a fermé la porte le président dans L’Equipe. Nous avons des jeunes joueurs à Lyon qui aiment le club. Après, ils peuvent avoir envie d'aller au Real Madrid. Nous ne pouvons pas les en empêcher."

L'exemple Malo Gusto a vacciné les supporters lyonnais quant à la capacité de l'OL à garder ses jeunes.