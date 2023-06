OL : douze mois de remise en question pour un résultat similaire

Huitième la saison passée, l’OL avait choisi d’amorcer une révolution estivale pour retrouver les sommets. Douze mois plus tard, le bilan comptable est le même avec la 7e place dans cet exercice 2022-2023.

C’est l’histoire d’un club qui ne vit pas totalement sur son passé, mais presque. L’heure n’est pas encore à radoter comme un certain club voisin ou un club du sud de la France qui repasse le film d’une rencontre trente ans plus tard, mais on s’en rapproche petit à petit à l’OL. Au lieu de vivre dans l’instant présent, le spectre d’un âge d’or reste présent entre Rhône et Saône alors que le club a fêté une triste disette de trophées depuis une décennie. Il n’y a qu’à voir Jean-Michel Aulas refaire le listing des titres gagnés sous sa présidence au moment de son départ pour s’en faire une idée.

L’ancien président a gagné le droit de se vanter des 75 trophées récoltés au cours de ses 36 années à la tête de l’OL, mais les supporters auraient surtout aimé ne pas avoir à vivre dans le passé glorieux, mais plutôt faire la fête si les joueurs lyonnais n’avaient pas manqué leur rendez-vous en Coupe de France. Depuis samedi, l’OL a refermé un nouveau chapitre de son histoire avec une 7e place dans cette saison 2022-2023. Un classement qui empêche le club rhodanien d’être européen pour la deuxième saison de suite, une première de 30 ans.

62 points comme la saison dernière

Au moment de faire le bilan, il est clair que les objectifs n’ont pas été remplis. Il n’y a pas besoin d’être un expert du football pour le comprendre. La révolution attendue l’été dernier n’est jamais arrivée, poussant à voir dans cet OL un club qui stagne. Avec 62 points acquis cette saison dont 37 sur la phase retour, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont fait mieux que la saison précédente (62 également, mais un point retiré ensuite à cause des incidents contre l’OM). Ils pourront se vanter d’avoir gagné une place au classement, mais il n’y a quand même pas de quoi fanfaronner.

Quand le club avait cherché à prendre le taureau par les cornes après le pire classement de son histoire depuis plus de 25 ans la saison dernière, la remise en question n’a pas porté ses fruits. Tout simplement parce qu’elle ne s’est pas faite en profondeur. En maintenant la confiance à Peter Bosz plutôt que de revenir à une page blanche après un exercice raté, Jean-Michel Aulas et ses hommes forts avaient fait le choix de la continuité. Pari raté et l’obligation de recommencer à zéro sans vraiment le pouvoir dès octobre avec Laurent Blanc, Quatre mois de perdus et même bien plus avec un nouveau coach qui a souvent mis en avant le fait de ne pas avoir un effectif à son image.

L'heure d'une page blanche ?

La question est de se demander si l’OL n’est pas reparti dans un schéma similaire pour cet été. Quand le PSG, l’OM ou Monaco, trois clubs ayant fini devant les Lyonnais, vont changer de coachs à l’intersaison, John Textor a redit sa confiance à Laurent Blanc. Un gage de continuité afin de lui donner un groupe taillé pour sa philosophie. Seulement, l’entraîneur français n’a plus qu’un an de contrat et cette révolution sportive lancée par Textor en mettant Aulas sur le côté, en recasant Cheyrou dans un rôle obscure à Eagle se voudrait donc à très court terme. Il y a un an, le club faisait le tour de force de ramener Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso à la maison, tout en assurant vouloir s’appuyer sur la formation à la lyonnaise. Un projet qui en avait séduit plus d’un chez les supporters.

Douze mois plus tard, les volontés d’un nouveau patron et d’un nouveau coach sont celles de miser sur un recrutement d’expérience pour retrouver l’Europe. Les objectifs entre l’ancienne et la nouvelle direction sont les mêmes, c’est un fait. Seulement, le projet n’est pas vraiment le même et donne l’impression que l’OL va encore naviguer à vue. Il n’y a qu’à voir le flou autour de l’organigramme sportif alors que nous sommes le 5 juin pour se dire que tout ne va pas rentrer dans l’ordre en un claquement de doigts. En douze mois, les attentes autour de l’environnement lyonnais n’ont pas été atteintes. Le rachat du club par John Textor peut laisser espérer le retour à une exigence nouvelle entre Rhône et Saône. Seulement, la patience a été mise à rude épreuve et il semblerait bien qu’un effort supplémentaire soit demandé…