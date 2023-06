Dans sa volonté de refaire l’organigramme de l’OL, John Textor va retirer à Bruno Cheyrou ses fonctions de chef du recrutement. Néanmoins, le Français va pouvoir rebondir au sein d’Eagle Football.

Enfin. On pensait qu’avec sa présence à Nice ce samedi (21h), John Textor allait attendre le coup de sifflet final du match et de la saison pour faire les premières annonces. Finalement, il a pris quelques heures d’avance pour dresser chez nos confrères de L’Equipe un premier état des lieux du changement d’organigramme sportif à l’OL. Dans un premier temps, il a confirmé que Laurent Blanc sera bien l’entraîneur la saison prochaine. Un poids en moins afin de préparer au mieux la reprise le 6 juillet, mais aussi la stratégie lyonnaise sur le mercato estival.

Cette dernière ne sera plus assurée par Bruno Cheyrou. Ce n’est pas une surprise, mais John Textor a confirmé le départ du Français de son poste de chef du recrutement. Malgré tout, il ne quitte pas totalement l’environnement lyonnais et va rejoindre la structure d’Eagle Football. "Il ne sera plus au département football de Lyon. Il occupera un poste important pour Eagle Football, a annoncé Textor. Nous ferons des changements au sein du département scouting de l'OL. On va prospecter dans toutes les parties du monde. Les joueurs devront envisager de jouer au Brésil, en Europe, bouger. Bruno sera leur avocat (sic). Il défendra leur point de vue. Il a une bonne personnalité, les gens l’apprécient."

Textor cherche un chef du scouting plus qu'un directeur sportif

À l’instant T, le nouveau poste de Bruno Cheyrou parait assez flou. Dans les faits, John Textor souhaite que l’ancien milieu de Liverpool aide Eagle Football "à développer notre réputation. Celle d'un groupe qui prend soin de ses joueurs. Son job sera de me challenger, de me dire parfois : "John, nous ne prenons pas assez soin de ce joueur." Il faudra attendre d’avoir un exemple précis de ce nouveau rôle, mais Bruno Cheyrou sera désormais loin de l’OL. Ce qui ne devrait pas l’empêcher, avec la cellule qui lui sera mise à disposition, de souffler quelques noms de jeunes joueurs "suivis dès 16 ans".