Dans un très long communiqué, John Textor a confirmé le départ de Thierry Dailly de la présidence de Molenbeek. L’Américain va même plus loin, annonçant que le Belge avait détourné des fonds, ce qui a poussé à l'évincer du conseil d’administration du club.

C’est un vrai séisme qui est en train de se dérouler à Molenbeek depuis quelques heures. Suite à l’annonce du départ de Thierry Dailly de la présidence du club, les supporters du RWDM n’ont manqué de manifester leur colère. Quand, à Lyon, une cérémonie d’hommage a été organisée pour célébrer la fin des 36 ans de présidence de Jean-Michel Aulas, en Belgique, on compte bien se faire entendre. Dans un communiqué, les ultras de Molenbeek ont clairement fait comprendre qu’ils utiliseraient tous les moyens possibles pour faire revenir Thierry Dailly. Et de prévenir John Textor qu’il n’est pas en terrain conquis.

La journée de mercredi a donc été intense dans la banlieue de Bruxelles et ce n’est pas la prise de parole de Textor en milieu de soirée qui va calmer les choses. En assurant que les supporters avaient le "droit à beaucoup plus de transparence", le patron d’Eagle Football a finalement remis un peu plus d’huile sur le feu dans sa relation avec les supporters. Le long communiqué de dix pages a eu pour but d’expliquer les raisons du départ de Dailly.

Un départ ou plutôt un licenciement qui ne se limite pas à la présidence du RWDM mais aussi à son siège au conseil d’administration du club. "La gestion de M. Dailly a révélé fin 2022 des détournements des fonds du club, de l'abus de pouvoir d'entreprise, la perturbation de la gouvernance de l'entreprise et un comportement violent et intimidant qui ont conduit à sa destitution en qualité de DG en février 2023."

Textor charge aussi l'ancien directeur sportif

Quand il se montre plutôt gentleman au moment de parler de Jean-Michel Aulas, John Textor est bien plus direct avec l’ancienne direction de Molenbeek, coupable de tous les maux et d’avoir "attisé la crainte" sur le projet Eagle Football. Afin de rassurer tout le monde, l’Américain a rappelé la stratégie au sein du club promu et rappelé les investissements faits depuis bientôt deux ans.

"L'ancien propriétaire, M. Dailly, m'a invité à prendre le contrôle du RWDM [...] en échange d'une récompense considérable (8 M€). [...] Je suis devenu propriétaire le 24 décembre 2021. Les décisions finales [...] me revenaient. [...] Je ne suis pas intervenu sur le mercato d'hiver 2021-2022, à l'exception de l'apport de fonds. Nous avons réalisé d'importants investissements de première classe (terrains, installations, pelouse du stade Machtens, stage d'avant-saison 2022-23) et construisons une organisation axée sur le scouting."

Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux prononcés il y a quelques semaines dans l’auditorium du Parc OL.