Eagle : Molenbeek privé de montée en première division ?

Quasiment assuré de monter en Pro League, Molenbeek a vu sa licence pour évoluer dans l’élite du football belge refusée.

C’est un nouveau feuilleton administratif qui commence pour un autre club de la galaxie Eagle. Le club bruxellois de Molenbeek est actuellement premier en deuxième division belge et quasiment assuré de monter en Pro League la saison prochaine. Les coéquipiers de l’ancienne pépite lyonnaise Mohamed El Arouch, tout juste revenu sur les terrains, voient cependant leur avenir sportif menacé au sein du RWDM.

Selon les informations de Dernière heure, le club de John Textor n’a pas reçu le feu vert pour la licence nécessaire lui permettant d’évoluer dans l’élite du football belge. Elle a été refusée par la commission qui a des questions supplémentaires concernant l’organigramme de la structure du groupe et le rapport entre Eagle Football Group et Eagle Football Holding. Le directeur général du club, Maxime Vossen, n’est pas inquiet quant à cette décision.

Une descente en division inférieure ?

Le club devra donc montrer patte blanche administrativement et de sa solidité financière devant la commission des licences mi-avril afin de garantir sa place en première division la saison prochaine. Faute de quoi, la promotion leur pourrait être refusée. Pire encore : si des solutions financières ne sont pas trouvées, les hommes de Yannick Ferrera pourraient se retrouver à des échelons encore bien inférieurs du football belge. Un nouvel épisode dangereux pour le groupe Eagle de John Textor, lequel a déjà des difficultés avec l’OL et ses comptes toujours dans le rouge. Entre Rhône et Saône, la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 la saison prochaine plane toujours au-dessus de la tête de l’homme d’affaires américain.