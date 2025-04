Une semaine après la déroute à Strasbourg, l’OL se prépare à recevoir Lille, autre concurrent pour l’Europe. Paulo Fonseca, qui était en tribunes à la Meinau, concède que les Lyonnais ont peut-être fait preuve de naïveté.

Une semaine après la défaite (4-2) de l’OL à Strasbourg, que reste-t-il de ce revers ?

Paulo Fonseca : On avait fait beaucoup de bonnes choses en première mi-temps. Et on a fait des choses qui ont permis à Strasbourg de marquer quatre buts. On doit apprendre que chaque match est difficile. On doit marquer quand on a beaucoup d’occasions comme ce fut le cas en première mi-temps. Mais nous devons aussi défendre quand nous n’avons pas la possibilité de marquer. Je pense que ça a été mental aussi. On a très bien joué en première mi-temps, la meilleure peut-être, et on a peut-être pensé que le match pouvait continuer comme ça. On s’est relâché défensivement, on n’a pas réussi à retrouver l’équilibre pour apporter une réponse à cette situation. C’est désormais passé et on doit apprendre.

Est-ce que votre absence sur le banc aurait permis de rebooster les troupes en deuxième mi-temps ?

Non. Nous avons beaucoup de joueurs d’expérience sur le terrain. Quand on a pris le premier but, on a perdu l’équilibre, mais je ne pense pas que l’intervention du coach aurait été importante à ce moment.

"Je veux voir une équipe avec de l'ambition contre Lille"

Finalement, faut-il retenir la première mi-temps réussie ou ce passage au travers en deuxième ?

Les deux. Nous devons apprendre de ce match, mais nous devons retenir aussi ce qu’on a bien fait sur la première mi-temps. On a démontré beaucoup de qualité, mais il faut faire ça sur 90 minutes. Défensivement, nous n’avons pas bien défendu. On a fait des erreurs qui ont été fatales.

Lille se présente samedi (21h05), à Décines. La victoire est obligatoire pour encore y croire ?

Nous avons sept matchs. Ce n’est pas beaucoup. Ce n’est pas un match décisif parce que la différence est de cinq points avec le deuxième, mais c’est un match important contre un concurrent. Nous voulons le gagner. Il est important qu’on le gagne.

Ce seront vos retrouvailles avec le LOSC. Est-ce un avantage pour préparer ce match ?

Je connais les joueurs, mais ils connaissent aussi comment je joue (sourire). C’est une équipe qui joue très bien. Il y a un entraîneur différent, mais je ne pense pas que ce soit un avantage. Nous devons démontrer notre ambition sur le terrain et pas seulement parce que c’est Lille. Samedi, je veux qu’on rentre sur le terrain avec de l’ambition.