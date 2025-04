Tessmann (OL) : "On a manqué d'agressivité à Strasbourg"

Titulaire vendredi dernier à Strasbourg, Tanner Tessmann a été aux premières loges du changement de visage de l'OL. L'Américain concède un manque d'impact au retour des vestiaires.

L'OL a peut-être fait sa meilleure mi-temps à Strasbourg. Comment expliquer ensuite la seconde ?

Tanner Tessmann : Nous avons essayé de créer beaucoup d'occasions en première période, mais on n'a pas réussi à marquer. Au retour des vestiaires, nous avons eu un manque d'agressivité et nous pensions que le match allait continuer de la même manière. Les Strasbourgeois sont revenus avec un autre état d'esprit et une autre philosophie et agressivité. Nous avons essayé de nous remettre dans le match, mais c'était trop tard.

Cette défaite représente-t-elle un coup d'arrêt pour l'OL ?

C’était décevant, mais on apprend de nos erreurs. On s’attend à ce que le match contre Lille soit une belle opportunité pour nous. La dynamique n’est pas entamée. Notre équipe a beaucoup d'espoir d'atteindre nos objectifs. Nous nous concentrons uniquement sur ça. Un jeu, une ligne d'écran ne définit pas qui nous sommes et ce que nous essayons d'atteindre.

La présence de Paulo Fonseca sur le banc aurait-elle pu changer quelque chose ?

C’est toujours mieux d'avoir le coach sur le banc, mais le match contre Strasbourg est derrière nous. Nous ne pouvons faire que selon les circonstances. Et à la fin de la journée, le coach n'est pas sur le banc. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous préparer le mieux. Nous avons un bon staff. Il n'y a pas d'excuses. Un homme ne peut rien changer. Mais ensemble, nous sommes forts. Il faut nous montrer que nous sommes là, que nous sommes motivés. Tous les joueurs se concentrent sur ce match.