OL - Lille : la barre des 50 000 billets franchie ?

À deux jours du match, le Parc OL n'affichera pas complet pour OL - Lille. Toutefois, l’affluence devrait filtrer avec les 50 000 spectateurs.

Avec Lille puis Manchester United en l’espace de cinq jours, un beau programme se prépare à Décines pour les joueurs de l’OL. La pression sera tout aussi importante avec le besoin de victoire dès samedi et la venue du LOSC au Parc OL. Presque dos au mur après leur défaite 4-2 à Strasbourg il y a une semaine, les Lyonnais ne peuvent se permettre de faire un nouveau faux-pas contre les Dogues, au risque de dire adieux à leurs rêves de Ligue des champions.

Pour faire tomber la bande de Bruno Genesio, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Lors de la dernière réception à Décines, l’enceinte avait été touchée par une fermeture partielle de la tribune nord contre Le Havre. Les Bad Gones avaient certes élu domicile dans les anneaux supérieurs, mais la barre de 40 000 spectateurs n’avait pas été franchie.

Le club avait demandé à avancer la fermeture du virage nord

Quinze jours plus tard, l’ambiance devrait être bien différente pour OL - Lille. Le stade ne sera pas à guichets fermés, mais la venue du cinquième de Ligue 1 servira de répétition avant Manchester United. Si la barre des 45 000 était tombée en début de semaine, il va falloir un dernier petit effort pour que les 50 000 billets édités soient atteints. Le club espère y parvenir dans les heures qu’il reste avant samedi soir (21h05), après avoir demandé à ce que la suspension du virage nord soit contre Le Havre et non Lille. Mais le public sera quoi qu’il arrive déjà au rendez-vous avec plus de 48 000 spectateurs.