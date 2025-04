Becho (OL) buteuse avec l’équipe de France U23

Retenue avec l’équipe de France U23 au même titre qu’Alice Sombath, Vicki Becho dispute deux matchs amicaux en Espagne. L’attaquante de l’OL s’est mise en évidence ce jeudi contre le Portugal.

Après avoir disputé la Coupe du monde 2023 et goûté à l’équipe de France A pendant de longs mois, Vicki Becho souffre de son manque de temps de jeu avec l’OL. Remplaçante et parfois même hors du groupe, l’attaquante se contente de miettes et a donc dû redescendre d’un étage en sélection. De retour en U23 pour ce mois d’avril, Becho a pris la direction de l’Espagne et de la région de Murcie ces derniers jours pour disputer deux matchs amicaux. Le premier a eu lieu ce jeudi en début d’après-midi à Murcie contre le Portugal. Et le moins qu’on puisse dire est que les Bleuettes n’ont pas fait de cadeaux aux Portugaises. Une victoire 4-0 avant un deuxième match contre le Danemark ou l’Écosse, dimanche à Pinatar.

90 minutes pour Sombath

Pour ce premier match de la trêve, Fabien Lefèvre avait choisi d’aligner les deux joueuses de l’OL à sa disposition. En plus de Vicki Becho, Alice Sombath a également pris la direction de l’Espagne avec les U23. Elles étaient toutes deux titulaires contre le Portugal et l’attaquante a ouvert le score à la 20e minute sur une passe de Kessya Bussy. Elle a ensuite laissé sa place à vingt minutes de la fin. Néanmoins, la joueuse du match reste Naomie Feller puisque l’attaquante du Real Madrid a inscrit un triplé en l’espace de 17 minutes (45e, 55e, 62e).